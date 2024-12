I telespettatori fan di Grande Fratello si dicono sorpresi, nel web, alla luce della rivelazione di Lorenzo Spolverato, che ha scelto di dire addio a Shaila Gatta. La lovestory dei due gieffini più chiacchierati del reality show di Mediaset é ormai giunta all’epilogo. E, in un nuovo intervento, il modello non lesina dichiarazioni sui motivi della decisione, poi confermati dalla stessa ex Amici.

Grande fratello, Lorenzo lascia Shaila: la scelta inaspettata

Così come emerge tra le immagini del gioco della Casa più spiata d’Italia, finite tra i trend topic in tendenza sui social, Lorenzo Spolverato ha capito di non essere compatibile con Shaila Gatta. Da qui, nasce l’inaspettata decisione, di lasciare l’ex allieva ad Amici di Maria De Filippi. Una scelta che l’ex velina mora di Striscia la notizia sembra intanto accettare seppur non condividendola, lasciando intendere – in una prima reazione al GF- che a 30 anni desidera al costruzione di una storia seria. Ma il sentimento romantico maturato dall’ex Amici non é corrisposto evidentemente, da parte di Lorenzo.

La rivelazione del modello, intanto, arriva come un fulmine a cielo sereno al Grande Fratello, in una confidenza con Eva Grimaldi. “Io mi sono innamorato di lei dal secondo giorno, ma siamo troppo uguali -fa sapere tra le parole della sua verità Spolverato, alla new entry attrice, nel gioco -, poi cozziamo e non è cos atra noi“.

E il riferimento della mention é chiaramente al motivo alla base della scelta di lasciare Shaila Gatta. Una decisione confermata a malincuore dalla stessa ballerina, tra le mura della Casa di Cinecittà. “Volevo provare, volevo capire, volevo vedere se fossi pronto –prosegue il modello, nella sua versione senza filtri-, ma… Pensa che io mi sono mollato ad aprile, mi sono lasciato ad aprile con un’altra ragazza, stavamo insieme da tre anni”.

La verità, in una confidenza alla new entry nella Casa

Nella sua versione dei fatti, poi, l’inedito Lorenzo ammette che la gelosia nel rapporto di coppia abbia per certi versi compromesso la sua lovestory con Shaila Gatta, tra le dinamiche del gioco trasmesso sulle reti Mediaset. “Io ad oggi non sono pronto a questo, sono uno Spirito cavallo selvaggio, uno spirito libero“, conclude, dicendosi non più disposto alla costruzione di una storia seria, in prospettiva di un amore solido, come vorrebbe la Gatta.

“Mi piace andare… mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare- chiarisce quindi la sua posizione, il modello -.Sono consapevole di questo. A me questa cosa fa stare bene. Un po’ come la cosa che ho da animatore. Questo è il mio personaggio, il mio essere così, mi appaga molto. Faccio viaggi introspettivi e penso a cosa è importante per me”.

Nel frattempo, intanto, il fandom dell’ormai ex “ShaiLenzo” si dice fortemente dispiaciuto per il crollo della coppia-scoppiata di Grande fratello 2024. “Mi dispiace veramente tanto, per Shaila, perché lei avrebbe lottato fino all’ultimo e per Lorenzo, perché non ha avuto il coraggio di farlo. Sto male come se stessi soffrendo io per loro- si legge tra i commenti degli utenti sul social X, più aggreganti-. Era da tanto che non mi affezionavo così a una coppia. Erano i più belli 💔#shailenzo”.