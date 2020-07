Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono due dei protagonisti all’ultima edizione di Temptation Island in cui a guidare il racconto c’è Filippo Bisciglia. Una bellissima coppia, ma qual è stata la loro vita prima che si conoscessero? Eccovi la vita, gli amori e la carriera dei due concorrenti vip del reality di Canale 5.

Una coppia romantica: riusciranno a superare i 21 giorni di separazione?

Lorenzo Amoruso ha finora dimostrato di essere un uomo equilibrato e di avere sale in zucca. Ha dispensato buoni consigli ai suoi compagni di viaggio, soprattutto al giovane Andrea, mettendolo in guardia dalla sua fidanzata Anna, che vorrebbe un figlio a tutti i costi. Ma si sa che quando si parla degli altri si è sempre più lucidi. Infatti nell’ultimo falò Lorenzo non ha gradito alcuni atteggiamenti e soprattutto alcune parole della sua fidanzata. Molto probabilmente vedremo l’evolversi della situazione nella prossima puntata di Temptation Island, la terza, che andrà in onda giovedì 16 luglio 2020.

Chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Conosciamoli meglio

Lei è ex Miss Italia, lui un ex calciatore e sembrano una delle coppie più solide e unite, del cast di quest’anno. Tuttavia sappiamo bene, che nell’isola delle tentazioni nulla è mai scontato.

Pugliesi “doc” entrambi: Manila è nata a Foggia il 10 ottobre del 1977 mentre lui Lorenzo, è nato il 28 giugno del 1971, ma a Bari. E qui già ci sono i primi problemi, si fa per dire, infatti tra le due città pugliesi non corre buon sangue. Solo per rivalità calcistiche, è ovvio! E dal momento che Amoruso è un ex calciatore, tutto si complica. Tuttavia Manila tifa Lazio, per cui un primo problema è superato. Lui nasce in un quartiere difficile di Bari, dove impara sin da subito a difendersi e a farsi rispettare.

La carriera di Lorenzo Amoruso, protagonista di Temptation Island

Per Lorenzo già nel 1995 iniziano le prime soddisfazioni: gioca nella Fiorentina, e vince la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Un anno dopo è il turno di Manila farsi conoscere: partecipa a Miss Italia ma quell’anno vince Danny Méndez. L’anno giusto per Manila è il 1999: ottiene finalmente il titolo di più bella d’Italia battendo tra l’altro Caterina Balivo che arriva terza. In quell’edizione di Miss Italia, Manila vinse anche il titolo di Miss Cinema.

Lorenzo invece, aveva lasciato già da due anni l’Italia per giocare in Scozia nei Glasgow Rangers. Una squadra che gli dà molte soddisfazioni: vince tre campionati e nel 2002 il titolo di miglior giocatore della “Scottish Premier League”. Inoltre è stato anche il primo capitano cattolico della formazione (i tifosi dei Rangers sono storicamente protestanti), che lascia nel 2003 per una meno fortunata avventura in Inghilterra nei Blackburn, costellata di infortuni e conclusa nel 2006.

Manila Nazzaro tra carriera e vita privata

Ed è il 2006 quando Manila diventa mamma per la prima volta e inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo il titolo di Miss Italia, si dedica al teatro, studiando recitazione a Roma e prendendo parte a diversi spettacoli. Nel 2001 diventa inviata di “Quelli che il calcio” per una stagione, ma soprattutto si fidanza con il calciatore Francesco “Ciccio” Cozza che sposerà nel 2005. Nascono due figli: Francesco Pio (6 luglio 2006) e Nicolas (12 dicembre 2011).

Fine di una carriera; fine di un matrimonio

Nello stesso periodo, 2010 si conclude la carriera sul campo di Amoruso che diventa dirigente della Fiorentina per poi passare anche lui al piccolo schermo come opinionista in varie trasmissioni sportive. Raggiunge l’apice della popolarità nel 2016 quando è il protagonista con Gianluca Vialli del docu-reality “Squadre da Incubo” e nel 2018 quando partecipa a “Celebrity MasterChef Italia”.

Manila, invece dal 2014 al 2016 è su Rai 2 come inviata di “Mezzogiorno In Famiglia”che poi conduce nella stagione 2016/17 al fianco di Massimiliano Ossini.

Ma proprio nel 2017 il matrimonio della Nazzaro si chiude in modo burrascoso: scopre sui social che il marito ha un’altra donna. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima” ha dichiarato la Nazzaro.

Un nuovo inizio per Lorenzo e Manila

Nello stesso periodo si fidanza con Lorenzo che conosceva già da un anno. La Nazzaro ha sole parole positive per il fidanzato. In una recente intervista a Storie Italiane infatti ha dichiarato: “Lorenzo ha tante cose rispetto a quello che c’è stato intorno a me finora. È paziente, attento e vuole molto bene a me ma anche ai miei figli: Manila è un pacchetto a tre. Lui non ha figli suoi ma sarebbe un papà fantastico”.

Del resto Lorenzo ama i bambini e il suo progetto se non fosse diventato un calciatore era quello di diventare un maestro elementare. Sostiene che è attratto dalla mente dei più piccoli e lo affascina la genesi delle bugie nella loro testa e il confine tra ingenuità e malizia.

Lorenzo prima di Manila ha avuto una storia con Giulia Montanarini, ex letterina di Passaparola, anche lei già mamma, ma l’unica che gli ha fatto desiderare di mettere radici è la Nazzaro.

Nozze in vista? Entrambi partecipano a Temptation Island sicuri della forza del loro amore: “Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione. Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo” dice Manila.