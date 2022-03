Piazza della Repubblica si è vestita a festa per la premiere di The Batman, come da tempo non si era abituati in Italia a causa delle restrizioni per il covid. Un ingresso scenografico capace di richiamare quello della batcaverna e un proiettore del batsegnale hanno fatto da cornice ad una serata fredda solo nella temperatura, non certo per il nutrito parterre di star che non hanno voluto mancare all’appuntamento.

The Batman, la premiere a Roma: presenti Lorella Cuccarini, Matilde Gioli e Caterina Balivo

Anche se purtroppo il nuovo “uomo pipistrello”, Robert Pattinson, è stato presente soltanto con un video messaggio, sono stati tantissimi i vip nostrani presenti con gli ormai immancabili influencer guidati dalla manga di “Avanti un altro” Himorta reduce dalla premiere mondiale di Londra, ma anche tante stelle della nostra televisione che hanno sfoggiato amore insospettabile per il mondo dei comics.

Matilde Gioli infatti ha svelato in esclusiva ai nostri microfoni: “Sono una fan sfegatata dei fumetti, basti pensare che ho chiamato il mio cane Kal-El che è il nome cryptoniano di Superman. Non vedo l’ora di vedere il film”, confermando che dopo la sospensione per la crisi in Ucraina giovedì finalmente torneranno le puntate di DOC su Rai 1.

Chi non si è mai fermato è Amici, con la professoressa Lorella Cuccarini che, accompagnata da tutti i suoi figli, ha fatto bella mostra di se sul red carpet con un abito chiaro e giacca nera e ai nostri microfoni ha svelato: “I supereroi mi piacciono, li ho visti tutti e sono molto curiosa di questo nuovo Batman. Io so fare tutto? No non sono un supereroe per questo, ma credo che tutte noi donne siamo delle supereroine”.

Arriva invece con un abito black con top e pantalone ornato da una pelliccia Caterina Balivo, in tv tra i giudici de Il Cantante Mascherato: “Mi piacciono tanto i supereroi, soprattutto al cinema mentre faccio fatica a leggere i fantasy. Sono curiosa di vedere il nuovo Batman, poi c’è anche una bellissima Catwoman. Ho letto che Pattinson ha dichiarato di aver dovuto scavare anche nella sua adolescenza perché è un Batman più psicologico”, immancabile poi la chiosa sulla telefonata a Malgioglio che ha fatto tanto discutere: “Lo chiamo ormai ogni giorno per chiedergli se è davvero lui e mi dice che sono pazza”.

Una premiere dunque con ospiti sorprendenti, per un nuovo The Batman dal gusto noir tutto da vivere.