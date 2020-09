Dopo l’addio, apparso a dir poco burrascoso a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini lascia anche l’agente Lucio Presta. Dopo tanti anni di militanza tv nella Arcobaleno Tre, agenzia anche nota per detenere in scuderia importanti nomi dello spettacolo come Paolo Bonolis, Antonella Clerici e Paola Perego, la diretta interessata ha deciso di cambiare strada nel lavoro e di proseguire con la sua carriera tagliando corto col passato.

Lorella Cuccarini ha annunciato di aver lasciato l’agente Lucio Presta e l’agenzia Arcobaleno Tre all’interno di una storie su Instagram. Sul suo profilo ufficiale, infatti, l’amata conduttrice ha diffuso un chiaro messaggio, all’interno del quale ha fornito con queste parole i motivi che hanno portato al nuovo addio dopo quello a La Vita in Diretta.

“Dopo 15 anni – ha infatti scritto la Cuccarini sul social network di moda tra gli influencer – ho lasciato l’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta, che ringrazio per questa lunga e preziosa collaborazione“.

“La mia decisione – ha poi chiarito l’ex volto di Domenica In – non è però strettamente collegata alla questione Vid. Semplicemente, in alcuni momenti della vita si ha bisogno di voltare pagina e cercare nuovi stimoli, anche allargando e diversificando le collaborazioni“.

“Niente e nessuno – ha infine precisato la diretta interessata – potrà scalfire l’amicizia e l’affetto tra di noi“. Insomma, stando a quanto afferma lei stessa, la rottura sarebbe soltanto, soltanto si fa per dire, di natura professionale e non umana.

Dunque, nuovi progetti in arrivo? Magari su altri canali diversi dalla Rai? Presto per dirlo. Certo è, però, che il recente annuncio non passa inosservato e porta gli addetti ai lavori ad interrogarsi su quale potrebbe essere il futuro della presentatrice in tv. Se si deciderà, ad esempio, di passare ad altro agente. O se invece si sceglierà di gestire più in autonomia la propria immagine, magari anche nel tentativo di dare l’ennesimo scossone ad una carriera di tutto rispetto.

Gli ultimi 15 anni in tv di Lorella Cuccarini

Con l’annunciato addio tra Lorella Cuccarini e Lucio Presta, sembra chiudersi un’importante parte di carriera per l’amata conduttrice televisiva, che negli ultimi 15 anni in tv ha lavorato praticamente con tutte le principali reti Rai e Mediaset (e non solo).

Anni costellati sì di grandi successi in tv, ma anche di alcuni episodi descritti dai media come momenti di tensione. Ultimo, almeno in termini cronologici, l’addio a La Vita in Diretta e, prima ancora, il botta e risposta a distanza con Heather Parisi per lo show NemicaAmatissima in prima serata su Rai 1.

Nel mezzo, dal 2008 al 2019, l’edizione ritenuta flop de La sai l’ultima su Canale 5, il passaggio a Sky con il talent Vuoi ballare con me?, l’arrivo di 30 ore per la vita come testimonial, il ritorno di Domenica In in Rai e la più recente esperienza nel prime time estivo di Rai 1 con il programma Grand tour.