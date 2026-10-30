Il format cult The Traitors si prepara a fare il suo atteso ritorno in esclusiva su Prime Video a partire dal 6 novembre, puntando a replicare l’eccellente riscontro della stagione d’esordio culminata con la vittoria strategica del ballerino Giuseppe Giofrè. Confermata al timone dello show Alessia Marcuzzi, pronta a gestire le complesse relazioni e le sfide psicologiche che vedranno protagonisti i quattordici concorrenti reclusi nel suggestivo ed imponente castello. La variegata rosa dei partecipanti schiera personaggi di spicco del panorama mediatico come Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito e Daniele Gattano, affiancati da Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. Il gruppo si dividerà tra leali e traditori in una serrata caccia al tesoro volta a preservare la propria copertura per aggiudicarsi il premio finale. A rivoluzionare radicalmente la struttura del programma interverrà l’inedita figura del traditore segreto, un personaggio la cui appartenenza rimarrà nascosta perfino ai suoi stessi alleati nell’ombra. Questa presenza invisibile sarà dotata di poteri esclusivi e della possibilità di infrangere le regole ordinarie, destabilizzando certezze e strategie consolidati all’interno della fortezza.

“The Traitors 2”, intervista esclusiva a Lorella Cuccarini

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Lorella Cuccarini. Per lei si tratta di un esordio nel reality: “Mi ha convinto il fatto che questo sia un gioco di ruolo: io amo già nella vita privata fare giochi di ruolo, penso all’Impostore o a Lupus in fabula. Mi aveva molto colpito la scorsa edizione e sinceramente, quando è capitata l’opportunità e mi è stato proposto, non potevo che dire di sì”.

All’interno di un contesto basato su tranelli, inganni e strategie spregiudicate, il tema della lealtà rappresenta un punto fermo, affrontato con la consueta ironia e schiettezza: “Io nella mia vita sono leale tutta la vita, non mi riesce nient’altro!”.

Nel blindatissimo castello non sono mancate le occasioni per stringere legami profondi e protettivi con i compagni d’avventura, in particolare con la giovane Jolanda Renga:

“Ho legato molto con Jolanda perché era la sua prima esperienza ed è stato inevitabile che venisse a galla la mia componente materna”.

Quanto al peso del proprio curriculum e alla percezione da parte degli altri concorrenti, la showgirl e professoressa di Amici riflette sulla dinamica del gruppo: “Non so se la mia reputazione sia stata un vantaggio o uno svantaggio. All’interno di un gioco di ruolo non voglio dire che si azzerino del tutto i ruoli, ma man mano che vai avanti nel gioco le differenze non ci sono più”.

Infine, uno sguardo d’autore si sposta anche sul panorama televisivo generale, con un endorsement entusiasta e affettuoso rivolto a Stefano De Martino e alla sua imminente conduzione del Festival di Sanremo: “Stefano mi piace moltissimo e sono convinta che ci regalerà un bellissimo Sanremo”.