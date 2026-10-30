“The Traitors 2”, intervista a Camihawke: “Pessima a mentire, nel reality mi sono disperata. La mia vita privata? Il gossip non mi appartiene”

Da
Giulia Bertollini
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Camihawke

L’atteso ritorno di The Traitors 2 è fissato su Prime Video a partire dal 6 novembre 2026, data che segna il rilascio dei primi tre episodi di un totale di sei, seguiti da altre due puntate il 13 novembre e dal gran finale previsto per il 20 dello stesso mese. Al timone della nuova edizione ritroveremo una conduzione rigorosa pronta a sorvegliare le dinamiche della fortezza e le mosse dei concorrenti in gara. La complessa competizione basata su intrighi psicologici e tradimenti vedrà affrontarsi un cast eterogeneo composto da quattordici personalità provenienti da mondi differenti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web. Tra i partecipanti ufficiali figurano il comico e youtuber Awed, la giornalista Francesca Barra, il cantante Biondo e la nota content creator Camihawke. Completano la rosa dei concorrenti l’amata showgirl e insegnante televisiva Lorella Cuccarini, l’attore Mario Ermito, il comico Daniele Gattano e il celebre ballerino Pasquale La Rocca. Salgono sul castello anche l’ex campione di nuoto Filippo Magnini, la performer Valentina Nappi, la conduttrice Giorgia Palmas e la giovane Jolanda Renga. Chiudono l’elenco dei protagonisti l’influencer Giulia Salemi e l’agente immobiliare Gianluca Torre, pronti a contendersi la vittoria finale.

“The Traitors 2”, intervista esclusiva a Camihawke

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Camilla Boniardi nota come Camihawke. Raccontando l’impatto iniziale con il reality di Prime Video, ha raccontato: “Non c’è stato proprio bisogno di convincermi a partecipare: ho solo detto “quando volete io ci sono!”. Ero già convintissima”. In un gioco strutturato su inganni, bluff e strategie sottili, l’attrito tra la necessità di mentire e la propria indole spontanea si è fatto sentire fin dai primi momenti: “Nella vita sono molto leale, e non perché io sia chissà quale bella persona, ma semplicemente perché sono una pessima bugiarda e quindi non ho alternative. Devo per forza dire la verità, perché ogni volta che ho provato a dire anche solo mezza bugia mi hanno sgamata subito: sono una leale costretta! A mentire sono davvero la peggiore della cucciolata”.

All’interno della fortezza, tra sospetti incrociati e la ricerca di alleanze tattiche, non sono mancati i legami autentici e le intuizioni a pelle: “Tra tutti ho legato particolarmente con Daniele Gattano, un personaggio davvero peperino. Quando sono arrivata nel castello ho avvertito subito delle vibrazioni, poi se si riveleranno giuste o sbagliate non posso ancora dirlo”.

L’immersione totale nel contesto del programma ha portato la content creator a rivedere anche il proprio punto di vista di spettatrice, scoprendo quanto l’isolamento e la pressione di gruppo possano incidere sulla sfera emotiva: “Cosa spero che arrivi di me? Un ottovolante di emozioni. Quando guardo questi programmi da casa, li osservo e mi dico sempre: “Ma c’è davvero bisogno di coinvolgersi così tanto? Che bisogno c’è di piangere, che alla fine è solo un gioco?”. Poi, quando l’ho fatto io in prima persona, mi sono disperata e ho capito che non bisogna mai giudicare con troppa fretta, perché — come si dice da anni — lì dentro è davvero tutto amplificato”.

Infine, stuzzicata sul tema della cronaca rosa (è la compagna di Tananai) e sulle attenzioni mediatiche dedicate alla sua sfera privata e sentimentale, Camihawke marca con decisione la distanza dalle dinamiche del pettegolezzo: “Con il gossip non ho assolutamente alcun rapporto. Non mi interessa quello degli altri e, se a qualcuno interessa il mio, mi va bene così, ma non saprei nemmeno cosa rispondere perché è un mondo che non mi appartiene”.

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Giulia Bertollini
Mi chiamo Giulia e sono nata a Roma il 23 febbraio 1990. Amo scrivere e il mondo dello spettacolo è la mia passione. Oltre alla scrittura, sono una divoratrice di libri e mi diverto a strimpellare al pianoforte. Collaboro per alcuni settimanali per cui realizzo interviste a personaggi famosi. Comunicare mi ha aiutato a superare il blocco della timidezza e ad acquistare maggiore sicurezza. Apprezzo le persone umili e sincere e detesto invece le persone vigliacche. Un’altra mia grande passione è la danza classica che ho studiato sin da quando ero bambina. Il mio sogno più grande l’ho realizzato qualche anno fa entrando al Teatro La Scala nel giorno del mio compleanno. Vedere ballare insieme i miei due idoli della danza, Roberto Bolle e Svetlana Zackarova, è stata un’emozione incredibile.