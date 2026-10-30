L’atteso ritorno di The Traitors 2 è fissato su Prime Video a partire dal 6 novembre 2026, data che segna il rilascio dei primi tre episodi di un totale di sei, seguiti da altre due puntate il 13 novembre e dal gran finale previsto per il 20 dello stesso mese. Al timone della nuova edizione ritroveremo una conduzione rigorosa pronta a sorvegliare le dinamiche della fortezza e le mosse dei concorrenti in gara. La complessa competizione basata su intrighi psicologici e tradimenti vedrà affrontarsi un cast eterogeneo composto da quattordici personalità provenienti da mondi differenti dello spettacolo, della musica, dello sport e del web. Tra i partecipanti ufficiali figurano il comico e youtuber Awed, la giornalista Francesca Barra, il cantante Biondo e la nota content creator Camihawke. Completano la rosa dei concorrenti l’amata showgirl e insegnante televisiva Lorella Cuccarini, l’attore Mario Ermito, il comico Daniele Gattano e il celebre ballerino Pasquale La Rocca. Salgono sul castello anche l’ex campione di nuoto Filippo Magnini, la performer Valentina Nappi, la conduttrice Giorgia Palmas e la giovane Jolanda Renga. Chiudono l’elenco dei protagonisti l’influencer Giulia Salemi e l’agente immobiliare Gianluca Torre, pronti a contendersi la vittoria finale.

“The Traitors 2”, intervista esclusiva a Camihawke

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Camilla Boniardi nota come Camihawke. Raccontando l’impatto iniziale con il reality di Prime Video, ha raccontato: “Non c’è stato proprio bisogno di convincermi a partecipare: ho solo detto “quando volete io ci sono!”. Ero già convintissima”. In un gioco strutturato su inganni, bluff e strategie sottili, l’attrito tra la necessità di mentire e la propria indole spontanea si è fatto sentire fin dai primi momenti: “Nella vita sono molto leale, e non perché io sia chissà quale bella persona, ma semplicemente perché sono una pessima bugiarda e quindi non ho alternative. Devo per forza dire la verità, perché ogni volta che ho provato a dire anche solo mezza bugia mi hanno sgamata subito: sono una leale costretta! A mentire sono davvero la peggiore della cucciolata”.

All’interno della fortezza, tra sospetti incrociati e la ricerca di alleanze tattiche, non sono mancati i legami autentici e le intuizioni a pelle: “Tra tutti ho legato particolarmente con Daniele Gattano, un personaggio davvero peperino. Quando sono arrivata nel castello ho avvertito subito delle vibrazioni, poi se si riveleranno giuste o sbagliate non posso ancora dirlo”.

L’immersione totale nel contesto del programma ha portato la content creator a rivedere anche il proprio punto di vista di spettatrice, scoprendo quanto l’isolamento e la pressione di gruppo possano incidere sulla sfera emotiva: “Cosa spero che arrivi di me? Un ottovolante di emozioni. Quando guardo questi programmi da casa, li osservo e mi dico sempre: “Ma c’è davvero bisogno di coinvolgersi così tanto? Che bisogno c’è di piangere, che alla fine è solo un gioco?”. Poi, quando l’ho fatto io in prima persona, mi sono disperata e ho capito che non bisogna mai giudicare con troppa fretta, perché — come si dice da anni — lì dentro è davvero tutto amplificato”.

Infine, stuzzicata sul tema della cronaca rosa (è la compagna di Tananai) e sulle attenzioni mediatiche dedicate alla sua sfera privata e sentimentale, Camihawke marca con decisione la distanza dalle dinamiche del pettegolezzo: “Con il gossip non ho assolutamente alcun rapporto. Non mi interessa quello degli altri e, se a qualcuno interessa il mio, mi va bene così, ma non saprei nemmeno cosa rispondere perché è un mondo che non mi appartiene”.