Lorella Cuccarini non smette di essere protagonista nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Ospite d’onore al MIC per celebrare i 50 anni di Aggiungi un posto a tavola, l’artista ha rilasciato dichiarazioni significative, toccando vari temi, dall’esperienza ad Amici fino al prossimo Festival di Sanremo.

Lorella Cuccarini, intervista

Interpellata sull’andamento dell’attuale edizione di Amici, Lorella Cuccarini ha espresso grande soddisfazione: “Amici sta andando benissimo, sono sempre molto contenta. Questa è un po’ la mia seconda casa, quindi come in tutte le famiglie ci si confronta e si discute anche come successo con Anna, ma c’è sempre grande rispetto per le professionalità degli altri, per cui insomma è veramente una bellissima creatura.”

Parole che mettono in chiaro il clima di collaborazione e professionalità che regna all’interno del programma, smorzando le voci su presunti dissapori con la collega Anna Pettinelli.

Un altro tema centrale dell’intervista è stato il Festival di Sanremo 2024, che vedrà protagonisti alcuni dei giovani talenti che Lorella ha seguito da vicino. Con un pizzico di orgoglio e grande emozione, la Cuccarini ha dichiarato: “In gara ci sarà sicuramente Sarah Toscano, che farà parte del cast dei big, quindi per me è proprio stata una soddisfazione immensa.”

Non solo Sarah Toscano. La serata della finale di Sanremo Giovani potrebbe regalare ulteriori gioie a Lorella Cuccarini, che ha grandi aspettative per altri due suoi ex allievi Mew e Alex Wyse: “Ho due dei miei allievi, che proprio questa sera si scoprirà se riusciranno ad accedere al festival durante la finale di Sanremo Giovani, quindi in bocca al lupo, speriamo bene.”

Parole che confermano il forte legame tra la Cuccarini e i ragazzi che ha accompagnato nel loro percorso formativo. La possibilità di vedere Mew e Alex Wyse sul palco dell’Ariston rappresenterebbe per lei un ulteriore motivo di orgoglio.

Intervista video a Lorella Cuccarini