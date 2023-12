A 35 anni dall’uscita di ‘La Notte Vola‘, Lorella Cuccarini ha deciso di regalare ai suoi fan una nuova versione del brano che la rese celebre. L’insegnante di Amici è anche la protagonista del nuovo videoclip coreografato dall’amico e collega Emanuel Lo. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini celebra La Notte Vola 35˚ Anniversary

Sono ormai passati 35 anni dalla prima registrazione di ‘La Notte Vola‘ e Lorella Cuccarini torna con una versione 2.0 del brano, la cui produzione è curata da Itaca. Disponibile da venerdì 8 dicembre 2023 sulle piattaforme digitali, per Epic Records / Sony Music Italy, la canzone è accompagnata da un videoclip che è stato pubblicato su Youtube. Nel video si vede un bambino (Andrea Bocar Toure) ballare in una sala danza sulle note di ‘La Notte vola‘. Accanto a lui, in alcuni flash, compare anche Lorella Cuccarini in tutto il suo splendore con abiti corti e luccicanti a ricreare un’atmosfera di disco-dance.

È un momento d’oro per Lorella Cuccarini che è stata anche scelta da Amadeus come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Lo scorso anno era salita sul palco dell’Ariston nella serata delle cover con Olly proprio cantando quel brano. ‘La Notte Vola – 35° Anniversary‘ è la prima uscita di un più ampio progetto discografico celebrativo che conterrà 13 tracce e sarà accompagnato da featuring con cantanti famosi. Questo è solo l’inizio di un lungo percorso in vista del 2025, anno in cui si festeggeranno i 40 anni di carriera della “più amata dagli italiani”, come recitava un famoso spot pubblicitario che la vedeva come protagonista.

La storia del brano

La canzone fu scritta da Silvio Testi con le musiche di Marco Salvati e Peppe Vessicchio. Divenne, nella stagione 1988-1989, la sigla d’apertura di “Odiens“, il varietà del sabato sera di Canale 5 firmato da Antonio Ricci e condotto proprio da Lorella Cuccarini con Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno. “La notte vola” è stato uno dei brani più ascoltati di quegli anni raggiungendo la quarta posizione nella hit parade italiana. Ancora oggi, 35 anni dopo, in tanti ballano sulle sue note.