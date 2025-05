Dal 7 giugno ritorna su Raiuno Unomattina Weekly, l’appuntamento di Unomattina nel fine settimana. Quest’anno al posto di Carolina Rey ci sarà Lorella Boccia accompagnata da Fabio Gallo e Giulia Bonaudi. Il programma che si occupa di società, turismo e costume terrà compagnia agli spettatori durante il periodo estivo.

“Unomattina Weekly”, intervista esclusiva a Lorella Boccia

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Lorella Boccia. La conduttrice si è detta soddisfatta per questa importante opportunità: “Sono molto felice, entusiasta e non vedo l’ora di iniziare questa avventura assieme a Fabio e Giulia. Daremo il buongiorno agli italiani, li accompagneremo durante la colazione. Siamo carichi, pronti, abbiamo voglia di cominciare questo racconto. Non mancheranno ospiti, amici che ci verranno a trovare”. Con Fabio e Giulia c’è già un bel feeling: “Si respira un bel clima. E’ fondamentale per me che ci sia un bel lavoro di squadra. Se si crea il clima giusto e si lavora con rispetto ed entusiasmo si riesce a lavorare meglio”.

Tra i suoi posti del cuore c’è la Puglia: “Ha tutto, ha la bellezza, il mare e il cibo buono. A Weekly non mancherà la cucina e mi vedrete ai fornelli”. Come Stefano De Martino, anche Lorella Boccia proviene dal talent Amici. A distanza di anni, conserva ancora un bel ricordo di quell’esperienza e di Maria De Filippi: “E’ partito tutto da lì, ero giovanissima. Ho iniziato a 18 anni con Maria, poi pian piano con l’esperienza nella conduzione del pomeridiano di Amici ho capito che volevo fare la conduttrice. Sarò sempre legata alla danza che mi ha dato la disciplina e la cazzimma, il saper stare sul palco”.