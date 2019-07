Loredana Lecciso approda al Grande Fratello Vip 2019? L’indiscrezione circola da qualche giorno. Ora, però, a confermare la news di una possibile presenza nel cast è la stessa Lecciso, in un’intervista pubblicata oggi, martedì 23 luglio.

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 2019? “La presenza di Signorini mi stimola. Al momento è un nì”

Intervistata da “FQ Magazine”, infatti, Loredana Lecciso commenta così l’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip 2019, la quarta edizione del reality show di Canale 5, quest’anno condotto non più da Ilary Blasi ma dal direttore di “Chi”:

La presenza di Signorini – dice – mi stimola, guardando le puntate mi capita spesso di essere d’accordo con lui. Mi hanno colpito le sue riflessioni e sarebbe bello scoprire altri aspetti di me. Non credo però di essere pronta, al momento è un ni.

Del resto, la Lecciso non è nuova a esperienze tv simili. Già nel 2010, infatti, è stata tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi, quando il programma andava ancora in onda su Rai 2 ed era condotto da Simona Ventura.

Inoltre, prima ancora, nel 2004, la showgirl, nata a Lecce 46 anni fa, ha preso parte anche a La Fattoria, la prima edizione del reality (la sola trasmessa da Italia 1) presentata da Daria Bignardi, allora in forza a Mediaset.

Loredana Lecciso e Albano sono tornati insieme? La showgirl ne parla in un’intervista: “Oggi siamo una bella realtà”

L’intervista rilasciata al magazine del “Fatto Quotidiano” è, però, anche un modo per consentire a Loredana Lecciso di ri-parlare di Albano. Quando, infatti, all’ex velina di Striscia la notizia viene chiesto se “E’ tornata con Albano?”, lei così replica:

Una domanda semplice da fare, difficile rispondere. (…) Io e Albano oggi siamo una bella realtà, tra di noi c’è oggi una grande simbiosi mentale, forte e vera.”.

E con Romina Power, invece? Come sono oggi i rapporti? E’ vero o no che ha detto di essere pronta a far pace? Beh, anche in questo caso la risposta della Lecciso non lascia dubbi (o quasi):

Certo, è vero. Anche perché non ho mai litigato.