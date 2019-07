Perché Ilary Blasi ha lasciato il Grande Fratello Vip? Ed è vero che sarà lei la nuova conduttrice di Temptation Island Vip 2019? Il debutto dei due programmi è atteso per l’autunno su Canale 5, ma le due nuove edizioni dovranno fare i conti con alcune assenze e novità.

Perché Ilary Blasi ha lasciato il Grande Fratello Vip?

Intervistata da “Chi”, infatti, Ilary Blasi ha spiegato di persona perché ha lasciato definitivamente il Grande Fratello Vip ad Alfonso Signorini, che quest’anno farà il reality come conduttore e non più come opinionista.

Insomma, l’addio al “Gf Vip” e, prima ancora, a Le Iene, sarebbe stata una scelta personale-lavorativa della Blasi. Il motivo? Dopo le prime edizioni più divertenti, la conduttrice di Canale 5 e moglie di Francesco Totti ha deciso di non fare più il programma, anche per non correre il rischio di annoiarsi:

È vero – ha commentato Ilary al settimanale di gossip – che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti e, quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace di più ridere. Mi immagino un telespettatore seduto davanti alla tv che vuole leggerezza.

Del resto, l’edizione numero 4 della trasmissione targata Endemol Shine Italia vedrà la nuova guida di Alfonso Signorini: “Mi dispiace staccarmi da lui – ha aggiunto la presentatrice tv romana di 38 anni – perché è una persona che mi fa stare bene, gli faccio tanti in bocca al lupo per la sua conduzione del GfVip“.

Ilary Blasi non è la nuova conduttrice di Temptation Island Vip 2019: “Non lo farò io”

Intervistata dal magazine di gossip, inoltre, Ilary Blasi ha rivelato anche di non essere lei la nuova conduttrice di Temptation Island Vip 2019; di fatto, non “succederà” a Simona Ventura e il toto-nomi per la conduzione dello show autunnale targato Fascino p.g.t e Mediaset rimane aperto. La Blasi, del resto, sarà prossimamente al timone della versione 2.0 di Giochi senza frontiere, il ritorno del programma su Canale 5 con il nuovo titolo “Euro-games”. Queste le sue parole:

“Premesso che non lo farò io, – ha così fatto sapere Ilary alla rivista di cronaca rosa, parlando di “Temptation” – è un programma che mi piace molto seguire, e credo che anche il conduttore abbia più un ruolo da osservatore, non può cambiare il corso degli eventi proprio perché non ha questo compito. Ma poi non so se sarei adatta, di fronte a certi soggetti sbroccherei sicuramente (ride, ndr)”.