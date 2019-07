Come più volte annunciato dai Palinsesti Mediaset quest’anno al timone della 4 edizione del Grande Fratello Vip ci sarà Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, promosso a conduttore dopo che per molti anni ha ricoperto il ruolo di opinionista.

La data di messa in onda del programma ancora non è stata ufficializzata ma sappiamo che probabilmente andrà in onda da novembre (subito dopo Temptation Island Vip e Amici Vip) in modo da coprire le festività natalizie (sarebbe la prima volta che il reality si allunga fino alle festività) e traghettarci nel nuovo anno: il 2020!

Grande Fratello Vip 4: svelati i nomi dei probabili concorrenti

Durante la presentazione dei palinsesti è stato reso noto che il reality targato Endemol avrebbe puntato alla sostanza e non troppo alla frivolezza.

Cosa significa? In breve, il cast sarà sicuramente noto, ma si punterà più alle dinamiche delle storie dei personaggi, che al trash. Insomma un reality fatto da vips che hanno una storia, una carriera e che hanno qualcosa da raccontare.

I primi nomi trapelati in rete sono infatti volti molto noti e amati dal pubblico. Tra loro spuntano:

Matilde Brandi ex diva del Bagaglino, ballerina professionista che ha partecipato ad una delle ultime edizioni di Tale e Quale Show)

ex diva del Bagaglino, ballerina professionista che ha partecipato ad una delle ultime edizioni di Tale e Quale Show) Giovanni Scialpi ex rocker degli anni Ottanta, autore di celebri successi musicali come Rocking Rolling e Cigarette and Coffee. Il cantante ha già partecipato ad altri reality Music Farm e Pechino Express.

ex rocker degli anni Ottanta, autore di celebri successi musicali come Rocking Rolling e Cigarette and Coffee. Il cantante ha già partecipato ad altri reality Music Farm e Pechino Express. Fernanda Lessa ex naufraga de L’Isola dei Famosi con una storia personale molte forte.

ex naufraga de L’Isola dei Famosi con una storia personale molte forte. Claudia Galanti anche lei ex naufraga e una storia personale molto triste. Quest’ultima addirittura naufraga bis, in quanto ha preso parte al reality targato Magnolia in ben due edizioni, una in Rai e l’altra a Mediaset.

Grande Fratello Vip 4: si punta alle storie personali dei concorrenti

Insomma, le storie che hanno questi personaggi sono sicuramente di sostanza e hanno alle spalle un vissuto da raccontare. Le due ex naufraghe infatti, hanno delle tragedie personali pesanti: hanno perso entrambe dei figli in tenerissima età.

Fernanda in modo particolare ha preso malissimo la disgrazia e ha cercato sollievo nell’alcool, diventando un’alcolista. Per fortuna adesso ne è fuori ma l’è costato fatica smettere.

Bevevo fino a tre bottiglie. Ero sempre ubriaca. Provai a smettere di bere, ma ebbi due ricadute, l’ultima risale all’agosto 2017. Da quel giorno non bevo più. L’ho fatto per le mie figlie e per il mio attuale marito Luca. Non potevo più vedere le lacrime nei suoi occhi ogni volta che ero ubriaca. Oggi non posso bere più nemmeno una birra.

Anche Claudia Galanti ha una storia personale molto toccante: ha perso una figlia a causa di un batterio sanguigno. Anche la Brandi recentemente ha vissuto un lutto straziante, la morte della madre a cui era legatissima. Anche Scialpi ha subito una perdita, non proprio un lutto ma la fine della storia con il suo fidanzato storico. Ma pare che adesso stia meglio perché ha già trovato l’amore, nuovamente.

Ecco gli altri nomi che circolano in rete sul probabile cast del Grande Fratello 4

Marco Amleto Belelli, meglio noto come Divino Otelma (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

(personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi) Giucas Casella pseudonimo di Giuseppe Casella Mariolo, (illusionista e personaggio televisivo italiano anche lui, ex concorrente de L’Isola dei Famosi)

pseudonimo di Giuseppe Casella Mariolo, (illusionista e personaggio televisivo italiano anche lui, ex concorrente de L’Isola dei Famosi) Cicciolina (ex pornodiva e parlamentare)

(ex pornodiva e parlamentare) Luca Di Carlo (avvocato di Cicciolina)

(avvocato di Cicciolina) Eva Robin’s o Eva RobinS, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, nota come cantante anche con il nome di Cassandra, è un’attrice, personaggio televisivo e cantante italiana.

o Eva RobinS, all’anagrafe Roberto Maurizio Coatti, nota come cantante anche con il nome di Cassandra, è un’attrice, personaggio televisivo e cantante italiana. Natalia Bush (modella, ex concorrente de La Talpa)

(modella, ex concorrente de La Talpa) Nora Amile (ex concorrente de La Pupa e il Secchione)

(ex concorrente de La Pupa e il Secchione) Lorenzo Riccardi (ex tronista di Uomini e Donne)

(ex tronista di Uomini e Donne) Loredana Lecciso (personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi ed (ex) compagna di Al Bano.

(personaggio tv, ex concorrente de L’Isola dei Famosi ed (ex) compagna di Al Bano. Nadia Rinaldi ( attrice ed ex naufraga de L’isola dei Famosi, nonchè prezzemolina dei programmi della D’Urso).

attrice ed ex naufraga de L’isola dei Famosi, nonchè prezzemolina dei programmi della D’Urso). Donatella Milani , (cantante del talent musicale Ora o mai più di Amadeus che ha avuto un bel po di problemi con la coach Donatella Rettore)

, (cantante del talent musicale Ora o mai più di Amadeus che ha avuto un bel po di problemi con la coach Donatella Rettore) Samantha De Grenet (soubrette , lontana dal piccolo schermo da un po anche lei ex isolana)

(soubrette , lontana dal piccolo schermo da un po anche lei ex isolana) Si parla anche di Karina Cascella opinionista di Barbara D’Urso con un carattere decisamente forte.

Se questi nomi fossero confermati, vi piacciono?