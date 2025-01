“Ora o mai più” potrebbe essere la sua occasione di rilancio. Loredana Errore è una delle concorrenti del programma della prima serata di Raiuno, condotto da Marco Liorni, e in onda da sabato 11 gennaio. La cantante che si è fatta conoscere grazie ad Amici, arrivando seconda dopo Emma Marrone, è pronta a far riscoprire al pubblico il suo immenso talento.

“Ora o mai più”, intervista a Loredana Errore

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. Loredana ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di rimettersi in gioco in questo programma: “E’ stato un miracolo vero e proprio quello che mi è successo. Questo è per me un anno pieno di gratificazioni e non solo perché raccolgo i frutti di quello che ho fatto finora ma nel senso che ho fatto 40 anni e mi è piombata questa bellissima notizia che mi ha aperto il cuore”.

Loredana si commuove poi quando parla del suo pubblico. Un pubblico che in questi anni nonostante sia scomparsa dalla scene musicali non l’ha mai dimenticata: “Non ho aspettative se non quelle di raggiungere di nuovo il cuore delle persone che veramente mi sono tanto mancate. Spero di ripartire da qui”.

E proprio il pubblico l’ha conosciuta e apprezzata ad Amici. Di questa esperienza, Loredana conserva ancora oggi un bellissimo ricordo: “Mi porto dietro da quella esperienza un bagaglio professionale, umano, affettivo che non è mai uscito dal mio cuore. Oggi spero di rimettere in gioco gli insegnamenti profondi di quella esperienza. Amici è stata l’esperienza più bella ma Ora o mai più è la bellezza dentro il si può fare, dentro la coscienza”.

In quella edizione di Amici alla quale aveva partecipato al terzo posto arrivò Pierdavide Carone, anche lui concorrente di Ora o mai più. Le loro strade si sono di nuovo incrociate come per uno strano caso del destino: “E’ davvero assurdo come il cerchio della vita si riproponga. Siamo di nuovo con le mani in pasta”.

Nel 2013 Loredana è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale che le ha lasciato delle lesioni alla spina dorsale. Un momento terribile da cui si è risollevata grazie all’aiuto della musica: “La musica è stata sempre il mio collante tra cielo e terra. La musica è tutta la mia vita. Dopo l’incidente, prima e durante, la musica mi ha salvata. Sempre”.

Loredana Errore, intervista video