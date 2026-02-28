Quali sono stati i look più apprezzati della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, quella delle cover, andata in onda venerdì 27 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 30 Big e i loro ospiti sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026, i look della quarta serata di venerdì: da Ditonellapiaga a Gianni Morandi

Nessun look fa l’effetto di Gianni Morandi che arriva a sorpresa per cantare con suo figlio TrediciPietro e scatena la reazione di Alessandro Gassman. Post, poi rimosso dai social. Nella serata delle cover di Sanremo 2026, fa parlare di più la mancata inquadratura del bacio tra Levante e Gaia che gli outfit dei cantanti in gara. Così come la frecciata lanciata da Gianluca Grignani alla Pausini al momento dei fiori.

Ritornando ai look. Ancora una volta molti big puntano sull’eleganza con vestiti rigorosamente neri. Una delle più attese, Belen Rodriguez, sceglie un vestito nero con giarrettiera in bella vista per la sua performance con Samurai Jay.

Unica nota di stile Ditonellapiaga con parrucca rosa in coppia con Tony Pitoni la cui maschera viene ‘prestata’ a Carlo Conti vincitore della serata cover. Versione rock per Cristina d’Avena con le Bambole di Pezza mentre Elettra Lamborghini si toglie i guanti a pois e invita tutti a ballare con il Megafono. Megafono poi usato anche da LDA.

Dargen D’Amico, per una serata, punta sulla sobrietà con messaggio di pace molto importante, rosso per Serena Brancale e bianco per Arisa. Presenti la mamma di Sayf e la figlia di RAF. In una serata che anima un po’ questo Festival anche se nn per i look.

Il bel ritorno di Bianca Balti

A Sanremo torna anche Bianca Balti, splendida nei suoi abiti dai colori pastello (drappeggi, gioielli vistosi e look velato) che ne risaltano l’eleganza. Bello rivederla anche se Carlo Conti la regala a ruolo di valletta, sulla scia di Irina Shayk.