Cosa accadrà negli episodi settimanali de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno dal 20 al 24 aprile? Nel corso dei prossimi episodi vedremo Caterina speranzosa di vedersi dedicare la copertina di Paradiso Donna, dopo la vittoria quasi certa al concorso ALMAT. Nel frattempo Matteo aiuta Adelaide e Umberto a sventare il piano dei fratelli Marchesi su Odile, ma finisce dietro le sbarre. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: il sogno di Caterina

Agata si confida con Concetta e le rivela la sua paura di aver perso Mimmo per sempre. Intanto, in redazione nasce l’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT.

La vittoria di Caterina alla competizione è quasi certa, e la giovane sogna di diventare la protagonista della prestigiosa rivista.

Il Paradiso delle signore, trame fino al 24 aprile: Matteo arrestato

Nel frattempo Adelaide e Umberto trascinano Matteo in un piano per proteggere Odile dai Marchesi, ma qualcosa va storto e il ragazzo finisce in prigione.

Sorpreso all’interno della casa dei fratelli Marchesi, Portelli viene portato in centrale e trattenuto. Tuttavia riesce a trasmettere a Marcello un’informazione cruciale, e lo prega di farla avere ad Adelaide. La contessa, proprio grazie a ciò che ha scoperto Matteo, riesce a fare una scoperta sconvolgente.

Poco dopo il mistero è svelato: Umberto rivela infatti a Marta che Ettore e Greta sono in realtà i figli di suo fratello Arturo!

News IPDS: anticipazioni al 24 aprile

Rosa – su consiglio di Marcello – decide di riprendere in mano i capitoli incompleti del suo romanzo, e tra i due sembra riaffiorare un’intesa che pareva ormai svanita.

Dopo aver vinto una somma considerevole puntando sul match di boxe tra Griffith e Benvenuti, Johnny comincia a pianificare un lungo viaggio.

Mentre la data delle nozze tra Cesare e Irene si avvicina, la ragazza è colpita dai racconti di Johnny sulla sua vita libera.

Cos’altro accade nella soap di Rai Uno?

Portelli viene rilasciato, e dopo aver incontrato la contessa e Umberto si prepara a rivelare a Odile la verità su Ettore. Un imprevisto però rovina i suoi propositi.

Agata e Mimmo sembrano essersi chiariti, ma un telegramma che arriva dalla scuola di restauro riaccende i dubbi e le perplessità. Poco dopo è proprio il ragazzo che – convinto delle abilità dell’amata – decide di inviare un telegramma a Firenze per offrirle una seconda chance.

Umberto affronta i Marchesi e svela loro tutta la verità sul padre, ma Greta non è disposta a credergli e si prepara a giocare un ultimo asso che tiene nascosto nella manica. Mentre Umberto attende che i Marchesi si preparino a lasciare Milano, la ragazza minaccia Adelaide dicendole di essere pronta a rivelare che Guarnieri è il padre di Odile!

Il concorso ALMAT si conclude con una delusione per Caterina: ad aggiudicarsi il primo posto è un’altra allieva, che presenta uno dei bozzetti che lei aveva scartato!