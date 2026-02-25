Quali sono stati i look più apprezzati della prima serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda martedì 24 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 30 Big e i due co-conduttori (Laura Pausini e Can Yaman) sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026: i look della prima serata di martedì

Dal guanto di One Piece agli occhiali da sole. I trenta Big non hanno osato nel look durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Regina assoluta è stata la co-conduttrice Laura Pausini: tre cambi d’abito per lei, dal nero a sirena con scollatura e collana vistosa, al grigio glitterato con mantello e velo, fino al blu notte.

Mentre Can Yaman ha optato per il nero, completo a petto nudo, super abbronzato, e poi altri due cambi d’abito: una giacca con cravatta (novità per lui) e una bianca.

Sono stati proprio il nero e il bianco a dominare la serata, con ogni modello diverso. I cantanti sono andati sul sicuro sfoggiando outfit iper classici: giacche gioiello nere, vestiti principeschi ma tutti rigorosamente bianchi (come Arisa e Serena Brancale) o neri (Mara Sattei, Fedez e Masini, Patty Bravo, Malika Ayane). Alcuni hanno fatto un mix come Leo Gassmann con pantalone nero e camicia aperta bianca.

Attenzione ai particolari: da Tommaso Paradiso a Ermal Meta

Gli unici a distinguersi sono stati Ditonellapiaga (gonna a sbuffo e scarpe con fiocchetto rosa, stile Barbie), Dargen D’Amico, con un completo arancione che ricordava una tappezzeria e gli occhiali da sole. Molti artisti sono saliti sul palco dell’Ariston con ballerini e occhiali da sole, come Luchè, per ottenere il bonus al Fantansanremo.

Tommaso Paradiso invece ha scelto un guanto dedicato a One Piece (Gear 5 di Monkey D. Luffy) ed Ermal Meta (con una camicia rosa con ricamato a mano la scritto Amal, che in arabo vuol dire speranza, dedicato a tutte le bambine che hanno perso la vita in guerra).