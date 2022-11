Tutto è pronto, o quasi, per LOL3 – Chi ride è fuori che tornerà su Prime video nel 2023. Chi farà parte del cast? Ecco tutti i nomi dei componenti che ci faranno sicuramente ridere a crepapelle, ma che dovranno, almeno loro, durante le puntate, cercare di non farsi beccare mentre ridono ad una battuta di uno dei colleghi. Visti i nomi dei partecipanti siamo sicuri che ne vedremo delle belle e che sarà difficile per tutti i concorrenti non ridere, così come per noi a casa!

LOL 3 cast: ecco chi sono i nuovi concorrenti

Conduttori confermati. Sotto l’occhio vigile di Fedez e Frank Matano, nel 2023, tornerà LOL 3. Nel cast vi saranno personaggi del calibro di:

Nino Frassica

Cristiano Caccamo

Marina Massironi

Paolo Cevoli

Luca Bizza

Paolo Kessisoglu

Fabio Balsamo

Herbert Ballerina

Marta Filippi

Brenda Lodigiani

Secondo gli utenti sui social che stanno commentando già i nomi presenti nel cast, Amazon ha fatto un vero e proprio colpaccio arruolando Nino Frassica. Su di lui ci sono grandissime aspettative come su: Herbert Ballerina, Luca & Paolo e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Chi sono i concorrenti di LOL3?

Ora che abbiamo i loro nomi ufficiali del cast di LOL 3 possiamo fare meglio la loro conoscenza.

Nino Frassica non ha bisogno di presentazioni. Il comico, cabarettista, attore, conduttore radiofonico e televisivo è stato l’anima dei siparietti comici delle ultime puntate del Serale di Amici, ma anche la punta di diamante del Tavolo di Che tempo che fa. Herbert Ballerina, ovvero Luigi Luciano, è diventato famoso, invece, grazie alle parodie mentre Cristiano Caccamo grazie alle fiction e serie tv su Rai 1 e Netflix. L’attore ha fatto parte del cast di numerose fiction Rai, ma anche di bellissimi film per il cinema.

Non hanno bisogno di presentazioni, soprattutto per il pubblico più social, nemmeno Fabio Balsamo, che ora vediamo anche in una pubblicità di una marca caffè, o il duo comico composto da Luca e Paolo, protagonisti della famosissima sit-com Camera Cafè. Conosciutissima risulta essere inoltre Marina Massironi, la brillante cabarettista e doppiatrice che a lungo ha lavorato con Aldo, Giovanni e Giacomo e che ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista per il film Pane e Tulipani.

Paolo Cevoli è uno degli esperti della risata e indimenticabili sono i personaggi portati sotto il tendono di Zelig mentre Brenda Lodigiani è sicuramente la più amata dai più piccoli per via del suo passato su Disney Channel mentre i più grandi la ricordano per Scorie.

LOL 3 e il cast segreto: i primi annunci sui social

Solo oggi è stato svelato per LOL 3 il cast. Fino a qualche giorno fa i concorrenti erano ancora top secret ma Amazon aveva proposto sui suoi social un gioco. Quale? Quello di riconoscere i concorrenti, coperti da un cappuccio e al buio, e – in un primo momento – anche con la voce modificata. Successivamente nella seconda parte del video pubblicato sui social i concorrenti si sono lasciati andare in una fragorosa risata. Da qui alcuni di loro erano stati riconosciuti.