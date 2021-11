Lol 2 si avvicina. Il cast ufficiale è stato svelato da poco e già immaginiamo le risate che i protagonisti di questa nuova edizione ci faranno fare. L’host resta Fedez in compagnia di Frank Matano che prende il posto di Mara Maionchi.

Lol 2: ecco, i nomi del cast del comedy show di Prime Video

Il comedy game di Amazon Prime Video prevede, come lo scorso anno, la partecipazione di artisti in grado di far ridere i loro compagni senza avere un copione fisso. Improvvisazione e situazioni surreali sono gli ingredienti per la riuscita del programma. L’obiettivo, però, molto difficile è non ridere previa l’eliminazione.

Lol 1 ha visto come vincitore Ciro Priello dei The Jackal in uno scontro all’ultima risata con Katia Follesa. Memorabili e, ormai, dei tormentoni sono stati alcuni momenti con Pintus e il suo Hai Cagato ? ma anche il Posaman di Lillo e la Gioconda vivente di Elio. Come non citare Frank Matano che ha fatto la fortuna delle bancarelle e dei negozi made in China con il tubo sonoro.

Il vincitore, speriamo questa volta una donna, devolverà la vincita in beneficenza.

Cast ufficiale di Lol 2, saranno 10 concorrenti, i nomi:

Corrado Guzzanti

Virginia Raffaele

Mago Forrest

Diana Del Bufalo

Tess Masazza

Maccio Capatonda

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli (The Pozzoli’s Family)

Max Angioni

Maria Di Biase

Lol 2: le ipotesi dei follower dello show di Prime Video e gli spoiler di Fedez

Nel tardo pomeriggio di ieri sera è stata avviata una diretta Instagram dal profilo ufficiale di Prime Video in cui Valeria Graci e Stefano Guerrera hanno svelato le card di Lol 2. Insieme agli utenti collegati hanno provato ad indovinare il cast del programma rivelazione della scorsa stagione.

Dopo poco, le card sono state postate dando modo ai follower di scatenarsi nei commenti con le loro ipotesi. Le sagome di Lol 2 erano abbastanza riconoscibili ed ecco allora spuntare i nomi di Diana Del Bufalo, de I Pozzolis, di Lella Costa, de Gli Arteteca, di Claudio Bisio, di Andrea Pucci, Mara Maionchi ecc … Possiamo dire che gli utenti non hanno sbagliato, poi, così tanto.

L’impatto avuto con Lol 1 non si replicherà ma ciò non toglie che le risate sono garantite. Inoltre, sul profilo di Fedez ci sono degli spoiler che la produzione dello show gli ha consentito di fare. La scorsa stagione Lol è stato davvero uno dei programmi che maggiormente ha risollevato gli animi dopo la prima ondata di Covid-19 con il conseguente lockdown.