L’amatissima “zia Mara”, ovvero Mara Venier e Carlo Conti ci danno appuntamento domenica 30 maggio alla conduzione de Lo Zecchino D’Oro. La kermesse canora dei più piccoli che doveva andare in onda a dicembre 2020, era stata rimandata a causa della pandemia.

Lo Zecchino D’Oro con Carlo Conti e Mara Venier: in onda domenica 30 maggio alle 17.20

Nonostante sia un’edizione un po’ particolare, Mara Venier è entusiasta di presentare lo Zecchino d’Oro al fianco di Carlo Conti: «Dovevamo andare in onda a dicembre ma la pandemia e tutte le re-gole non ci hanno permesso di realizzare al meglio quella edizione. Ci tengo molto a poterlo fare, amo i bambini e sono follemente innamorata dei miei nipoti. Sono nonna ed essere allo Zecchino d’Oro per me è un regalo»

Dopo una lunga attesa, domenica 30 maggio su Rai1 vedremo la 63ª edizione dello Zecchino d’Oro. L’evento musicale più amato dai bambini doveva andare in onda a dicembre, ma a causa del Covid e delle difficoltà a fare arrivare a Bologna i piccoli solisti provenienti da tutta Italia, si è preferito rimandare.

Lo Zecchino D’oro 2021: in onda subito dopo Domenica In

L’appuntamento è fissato per domenica 30 maggio subito dopo la puntata di Domenica In, al pomeriggio, alle ore 17.20 fino alla sera.

Carlo Conti sarà collegato da Bologna, mentre Mara Venier dal suo studio a Roma. La Zia degli Italiani non sarà direttamente a contatto con i bimbi e di questo è molto dispiaciuta.

Dalle pagine di Sorrisi fa sapere: «Avrei preferito esserci in maniera differente, ma dovendo andare in onda la domenica non posso fare altrimenti essendo impegnata con “Domenica in”.

Non era mai accaduto prima che lo Zecchino saltasse un appuntamento, da quando è nato nel 1959. Solo nel 1976 si sono avute due edizioni nello stesso anno, marzo e novembre perché si era deciso di spostarlo nel mese autunnale.

Ma ora l’attesa è finita e la festa sarà ancora più bella: lo Zecchino va in onda domenica 30 maggio alle ore 17.20 su Rai 1, subito dopo Domenica In e continuerà fino alle 20. Sarà una doppia diretta: da Roma, dallo studio di Domenica In, Mara Venier assieme alla giuria e invece da Bologna dagli studi televisivi dell’Antoniano, Carlo Conti.

Lo Zecchino d’Oro: 16 piccoli “artisti” canteranno dal vivo

A votare le canzoni in gara saranno una giuria di Vip e una composta da 10 bimbi da tutta Italia, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei “44 gatti”. I brani che ascolteremo fanno parte di una compilation uscita il 4 dicembre che vede tra gli autori artisti quali:

Simone Cristicchi,

Francesco Tricarico,

Leonardo Pieraccioni,

Paolo Belli.

Anche in questa edizione, lo Zecchino si fa portavoce del progetto solidale “Operazione Pane”, che supporta 13 mense francescane in tutta Italia, con una settimana di sensibilizzazione che durerà fino al 30 maggio.

I piccoli solisti in gara alla 63esima edizione dello Zecchi d’Oro