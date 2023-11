Tutto pronto per la 66esima edizione de Lo Zecchino d’Oro 2023, il festival musicale dedicato alla musica per bambini che si tiene annualmente in Italia dal 1959. Ecco le date di messa in onda in tv, i conduttori, i cantanti e le canzoni in gara.

Lo Zecchino D’Oro 2023, le date su Rai1: quando seguirlo in tv

Tutto pronto per lo Zecchino d’Oro 2023, il festival musicale dedicato ai bambini che quest’anno è giunto alla sua 66esima edizione. L’appuntamento è ancora una volta su Rai1 con tre imperdibili puntate. Venerdì 1 e sabato 2 dicembre dalle ore 17 fino alle 18.40 andranno in onda le due prime puntate della trasmissione condotte da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti, un duo romano di conduttore molto amato sui social. Carolina Benvenga è amatissima dai più piccoli con le sue baby dance su Rai Yoyo e Raiplay, mentre Andrea Dianetti, ex Amici di Maria De Filippi, si è fatto notare durante Tale e Quale Show e sui social è molto seguito.

La finale de Lo Zecchino d’Oro 2023, invece, è fissata per domenica 3 dicembre 2023 dalle ore 17.20 sempre su Rai1, ma a condurla sarà Carlo Conti, Direttore Artistico del festival per bambini.

Lo Zecchino D’Oro 2023, canzoni e concorrenti in gara

L’edizione 2023 de Lo Zecchino d’Oro, giunto alla sua 66esima edizione, vede in gara 14 canzoni tutte distribuite da Sony Music Italia. I brani saranno interpretati dal vivo da 17 piccoli cantanti accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. A scrivere i brani grandi autori del panorama musicale italiano: da Maurizio Fabrizio a Gianfranco Fasano, da Max Gazzè a Loredana Bertè. E ancora: Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni e tanti altri.

I bambini, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, provengono da 8 diverse regioni tra cui quest’anno spunta per la prima volta anche la Valle D’Aosta, ma anche tre paesi esteri: Grecia, Bulgaria e Albania.

Ecco i titoli delle canzoni e i nomi dei bambini in gara a Lo Zecchino d’Oro 2023:

CI PENSA MAMMA cantata da Greta, 9 anni, di Genova;

BALLANO cantata da Matilda, 9 anni, di Fiumefreddo Di Sicilia (Catania);

NON CI CASCHEREMO MAI cantata da Salvatore, 9 anni, di Napoli;

I NUMERI cantata da Delia, 10 anni, di Bova Marina (Reggio Calabria);

LA CASA STREGATA cantata da Gaia, 5 anni, di Capodrise (Caserta) e da Claudia, 9 anni, di Bari;

LE DITA NEL NASO cantata da Viola Marie, 8 anni, di Zoagli (Genova);

LA FRUTTA E LA VERDURA cantata da Ginevra, 6 anni, di Roma;

CI CI CI CO CO cantata da Martina, 8 anni, di Roma;

PUZ PUZ PUZZOLA cantata da Céline, 5 anni, di Excenex (Aosta);

MISTER SPAZZOLINO cantata da Valentina Maria, 9 anni, Santo Stefano Magra (La Spezia);

ZITTO E MOSCA! cantata da Edoardo, 10 anni, di Chiaravalle (Ancona);

CI VORREBBE UN VENTAGLIO cantata da Aurora, 9 anni, Civitanova Marche (Macerata);

CIAO EUROPA cantata da Eliza, 8 anni, di Scutari (Albania) in trio con Dariya, 10 anni, di Varna (Bulgaria) e Alexandros, 6 anni, di Galatsi (Grecia);

ROSSO cantata da Michael, 9 anni, Orta Di Atella (Napoli).

Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo durante la finale di domenica 3 dicembre 2023 su Rai1!