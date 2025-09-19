Tutto pronto per il ritorno de “Lo stato delle cose“, il programma condotto da Massimo Giletti che racconta i fatti, gli eventi e le storie al centro del dibattito pubblico. Scopriamo la data di inizio della nuova stagione 2025-2026 in onda su Rai3.

Lo stato delle cose di Massimo Giletti, quando va in onda?

Al via da lunedì 22 settembre 2025 dalle ore 21.20 la nuova edizione de “Lo stato delle cose“, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti su Rai3. Dopo il grande successo dello scorso anno, il conduttore e giornalista è pronto a tornare con la seconda edizione del programma di approfondimento che, ogni settimana, si occupa di raccontare fatti, eventi e le storie al centro del dibattito pubblico.

Il programma si propone di raccontare la complessità del tempo e dello spazio in cui viviamo, offrendo al pubblico una prospettiva alternativa. L’obiettivo è di fare il punto su “lo stato delle cose”, andando oltre le apparenza ricostruendo i temi centrali dell’attualità tramite inchieste, servizi ed interviste.

Massimo Giletti torna con il programma “Lo stato delle cose” su Rai3

Alla guida della seconda edizione de Lo stato delle cose 2025-2026 ritroviamo Massimo Giletti con il suo stile riconoscibile. Al centro del programma, i temi più rilevanti del dibattito pubblico, affrontati attraverso ospiti autorevoli e punti di vista differenti. Il confronto tra opposti – centro e periferia, destra e sinistra, élite e cittadini – diventa strumento per leggere un Paese in continuo movimento.

Non mancheranno i “faccia a faccia” tra Massimo Giletti e i protagonisti della politica e della società italiana: interviste dirette, senza filtri, volte a informare e stimolare la riflessione. A questi si affiancheranno dibattiti tra più voci, con ospiti chiamati a confrontarsi sui temi cruciali dell’attualità, ciascuno con la propria visione. Tra i temi del programma non solo la politica italiana ed internazionale, ma anche spettacolo, musica, cinema e letteratura offrendo così un contrappunto culturale grazie alla presenza di cantanti, attori e scrittori che porteranno sul palco una narrazione più leggera ma ugualmente incisiva. Previsti anche collegamenti in diretta dalle piazze italiane e reportage sul territorio, con un’attenzione particolare alle realtà locali spesso trascurate. Anche quest’anno un ruolo importante sarà dato ai cittadini che, attraverso le loro storie e denunce, racconteranno un’Italia autentica, che chiede di essere ascoltata.

L’appuntamento con Lo stato delle cose di Massimo Giletti è il lunedì in prime time su Rai3.