Il DopoFestival si vedrà soltanto su Internet e non in tv. Questa una delle assolute novità della settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus.

Il dopo Festival diventa “Altro Festival” e si vedrà solo in streaming

Il Festival di Sanremo diretto e condotto da Amadeus andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. Quest’anno al posto del DopoFestival ci sarà “Altro Festival” che non si vedrà in tv ma soltanto su RaiPlay, la piattaforma in streaming della Rai.

Sanremo 2020, Amadeus: “Altro Festival sostituirà il DopoFestival, andrà in onda solo su RaiPlay”

Il Festival della Canzone Italiana si rinnova e lo fa cercando di coniugare la tradizione con la modernità. La Kermesse canora andrà in onda come sempre sulla rete ammiraglia della Rai, ma il dopo Festival traslocherà su Rai Play. Come Viva Rai Play al cui timone c’è Fiorello, anche per il dopo festival si ripeterà la stessa formula.

Il programma che racconterà i punti salienti di ogni puntata del Festival prenderà il nome di Altro Festival e andrà in onda solo sulla piattaforma streaming della Rai.

Festival di Sanremo 2020: gli ospiti confermati della 70esima edizione

Amadeus sta organizzando un programma con i fiocchi che riporterà al Festival anche gli ospiti stranieri, ormai banditi dalla kermesse da un po’ di anni, senza dimenticare gli ospiti di casa nostra.

“Sarà un Sanremo internazionale- ha dichiarato Amadeus– riporteremo all’Ariston i grandi ospiti stranieri”.

I preparativi incalzano e gli unici ospiti confermati sono i nomi di Fiorello, per altro molto amico del conduttore e Jovanotti. Cosa ci regaleranno? Con la presenza di Fiorello aspettiamoci un po’ di tutto.

Altro Festival sarà solo in streaming su Rai Play

Il Dopo Festival da sempre è stato un appuntamento leggero, senza la compostezza tipica de Festival. Il Dopo festival ci fa vedere la kermesse canora da un’altra prospettiva redendolo più leggero e scanzonato. A questo proposito Amadeus ha dichiarato:

“Sono due mondi che devono coesistere: la tradizione e l’innovazione, in questo caso una delle innovazioni era fare il DopoFestival su Raiplay. Da un lato abbiamo il teatro Ariston e contemporaneamente l’Altro Festival con un linguaggio più vicino al web e ai giovani”.

I Big del Festival di Sanremo annunciati il 6 gennaio

Naturalmente cresce l’ansia per gli artisti e la curiosità per il pubblico di conoscere i big che si esibiranno sul palco. Big che saranno annunciati per la festa dell’Epifania il 6 gennaio 2020, in una puntata speciale de “I soliti Ignoti” ovviamente su Rai 1.

“In una serata già importante ho pensato- rivela Amadeus– di dare i nomi dei cantanti e anche di averli tutti insieme in studio al Teatro delle Vittorie, sarà una serata di grande festa. Quanti saranno? Non saranno meno di 20 e non più di 24, per motivi televisivi”.