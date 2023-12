“E’ troppo facile interpretare ruoli scontati, meglio uscire dalla propria confort zone”. Livio Kone, giovane attore italiano, classe 1994, milanese doc, rompe il silenzio in collegamento a Trends & Celebrities su Rtl 102.5 News con Francesco Fredella e Benedetta Mannucci. “Sogno vestire i panni di una Drag Queen, sarebbe una sfida vera”.

Livio Konè ospite a Rtl 102.5 News racconta il sogno cinematografico

Livio, dopo alcune esperienze calcistiche, frequenta l’Accademia 09. Nel 2021 è nella serie Zero, progetto Netflix diretto da Antonio Dikele Distefano. Poi una serie di successi, come ad esempio il ruolo da protagonista nel film “Crazy for Football” di Volfango De Biasi, ispirato al suo omonimo documentario del 2016, vincitore del David di Donatello. Nel 2022 arriva la serie “Noi” in onda su Rai1.

Livio non si è mai montato la testa dopo il successo raggiunto in questi anni. “Di porte in faccia ne ho prese tante, meno male: la gavetta è fondamentale per chi vuole fare l’attore”, racconta in radiovisione su Rtl 102.5 News, rispondendo alle domande dei due conduttori radiofonici Francesco Fredella e Benedetta Mannucci

Livio Konè: “Tra cinema e tv? Scelgo il cinema”

L’attore ha le idee molto chiare sul futuro legato al suo percorso professionale. Durante l’intervista infatti, ci tiene a sottolineare le sue preferenze in ambito lavorativo: “Tra cinema e tv? Scelgo il cinema”, sottolinea Konè. I reality non fanno per lui. Almeno per il momento.

Chi è Livio Konè

