Live Non è la D’Urso di lunedì 18 novembre 2019: ecco dove rivedere in streaming l’ultima puntata del programma di Barbara D’Urso.

Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda in prima serata su Canale 5. In apertura il momento “uno contro tutti” di Heather Parisi con il marito Umberto Maria Anzolin. Dallo scontro con Alba Parietti e Paolo Brosio, fino alla rivelazione choc della showgirl che rivela di aver subito violenza domestica per sette anni.

Poi è stato il momento del talk “pensioni e vip” con l’acceso confronto tra Daniele Interrante contro Simona Izzo e Gianfranco D’Angelo. Spazio poi al secondo “uno contro tutti” che ha visto protagonisti Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri rispondere alle domande dei cinque sferati. Non sono mancati i litigi con Vladimir Luxuria fino all’uscita di scena del direttore di Libero che ha abbondato lo studio. Infine Taylor Mega ha spiegato cosa è successo la scorsa settimana in Egitto fino alla giornalista canadese delle tg Naked News.