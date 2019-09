Domenica 15 settembre riparte Live – Non è la D’Urso, il talk show in prima serata condotto da Barbara D’Urso. La scorsa edizione ha avuto un successo clamoroso, tanto che la rete del Biscione ha deciso di puntarci nuovamente in autunno. Quali saranno gli ospiti della prima puntata? Pare che la D’Urso voglia ripartire proprio da dove il programma era finito. Di seguito le ultime anticipazioni.

Live – Non è la D’Urso: ospiti prima puntata

Quali saranno gli ospiti della prima puntata di Live – Non è la D’Urso? Secondo il portale Fanpage, Pamela Perricciolo, alias Donna Pamela, sarebbe stata avvistata dalle parti di Cologno Monzese. Barbara D’Urso ripartirà dall’ex agente di Pamela Prati per la prima puntata di Live? Al momento sono solo indiscrezioni e non sono stati ancora pubblicati comunicati ufficiali.

Pamela Perricciolo, insieme alle ex compagne e colleghe Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, ha fatto un po’ la fortuna del programma di Barbara D’Urso. Gli ascolti hanno avuto un’impennata grazie al Pamela Prati Gate. Il talk show condotto dalla napoletana ha seguito tutto il caso, intervistando personaggi e protagonisti mai ascoltati sino ad allora.

Pamela Prati Gate: che fine hanno fatto le protagoniste?

Il Pamela Prati Gate ha tenuto banco in televisione per tutta la stagione primaverile. La showgirl è stata “smascherata” insieme alle sue ex compagne e colleghe Donna Pamela e Eliana Michelazzo. Adesso i telespettatori si chiedono che fine abbiano fatto le tre protagoniste del caso più discusso dell’anno.

Pamela Prati ha dichiarato di voler tornare al suo vecchio lavoro e addirittura vuole abbandonare il nome d’arte. D’ora in poi, dunque, dovremo chiamarla con il suo nome di battesimo, ovvero Paola Pireddu. Eliana Michelazzo, invece, ha dichiarato di essersi innamorata – si spera in modo serio e con un uomo in carne ed ossa – e vuole ritrovare il sereno con la sua ex amica e collega.

E Pamela Perricciolo? Di lei si sa poco. L’ex agente della Prati potrebbe raccontare la sua nuova vita nella prima puntata di Live – Non è la D’Urso.