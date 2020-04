Dopo una settimana di pausa, la sera di Pasqua, infatti, la puntata non è andata in onda, Live Non è la d’Urso è pronto a tener compagnia ai telespettatori di Canale 5. Quali ospiti si collegheranno con Barbara d’Urso per la scoppiettante puntata di domenica 19 aprile 2020? Cosa accadrà? Ecco le anticipazioni annunciate dalla stessa conduttrice durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni 19 aprile 2020: le ultime news sul Coronavirus

Come è accaduto negli ultimi due mesi, o quasi, la puntata di Live Non è la d’Urso si aprirà all’insegna dell’informazione. Spazio dunque all’attualità e alle ultime news sul Coronavirus con tanti interventi dedicati alla situazione dell’Italia e del resto del mondo, ma anche a ciò che ci aspetta nelle prossime settimane.

Come annunciato da Barbara d’Urso si parlerà dell’andamento dei contagi in Italia e delle decisioni prese dalle rispettive Regioni. Fra esperti, politici, economisti e semplici telespettatori, quindi, si cercherà di analizzare al meglio la realtà che ci circonda e capire cosa potremo aspettarci.

Come sarà la ripartenza? Da quando la macchina italiana potrà rimettersi in moto e in che modo? La conduttrice si occuperà della tanto attesa ripartenza insieme ai vari esperti dei tanti settori coinvolti.

Live Non è la d’Urso ospiti: il dibattito con i protagonisti del GF Vip

Nella seconda parte della puntata di Live Non è la d’Urso, invece, sarà dedicato ampio spazio all’intrattenimento e agli argomenti più leggeri.

Quali ospiti si collegheranno con la nota conduttrice? Quali discussioni emergeranno?

Sicuramente verrà dato spazio ad Antonella Elia e al fidanzato. La showgirl avrà modo di scoprire tutto quello che è accaduto in studio mentre lei era reclusa nella casa più spiata d’Italia? Barbara d’Urso le farà vedere un super riassunto del comportamento tenuto da Pietro e di quanto accaduto con l’ex, ovvero la figlia di Dario Argento?

Spazio infine anche ad Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Clizia.

Barbara d’Urso, in chiusura dell’appuntamento con Pomeriggio 5, non ha però voluto svelare altri nomi. La conduttrice si è limitata ad annunciare il grande ritorno del drive-in, senza però parlare dei protagonisti. I telespettatori, però, ricorderanno sicuramente quando, in una delle puntate più famose, il drive in si riempì di Vip e non per la messa in onda della soap opera legata al finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone.