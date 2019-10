Quali saranno per la nuova puntata di Live Non è la d’Urso gli ospiti che la conduttrice ha scelto per la serata del 28 ottobre 2019? Quali temi verranno trattati? Ecco tutte le anticipazioni sul programma che ha cambiato la sua collocazione all’interno del palinsesto passando dalla domenica sera al lunedì. Tanti i personaggi in studio: da Tony Colombo a Ilona Staller.

Live Non è la d’Urso ospiti 28 ottobre 2019: Tony Colombo e Tina Rispoli

Lunedì 28 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5, nella nuova puntata, la settima per l’esattezza, di Live Non è la d’Urso, approderanno in studio: Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli. Di cosa si parlerà? Ebbene entrambi in questi giorni sono finiti al centro di un’inchiesta giornalistica sui rapporti tra i neomelodici e la camorra.

Occupandosi dell’argomento, pertanto, Barbara d’Urso cercherà di ascoltare il cantante e la consorte dando modo a loro di rispondere a tutte le accuse ricevute.

Contro di loro vi saranno i personaggi seduti in 5 agguerritissime sfere. Quali? Per scoprire chi attaccherà il neo-melodico bisognerà sintonizzarsi sull’ammiraglia Mediaset subito dopo la fine di Striscia la Notizia.

Live Non è la d’Urso ospiti 28 ottobre 2019: Ilona Staller e Mariana Caniggia

Spazio, successivamente, ad Ilona Staller, in arte Cicciolina, che racconterà tutti i dettagli sul blitz delle forze dell’ordine a casa del figlio, denunciato per droga.

A Live non è la d’Urso, però, arriveranno anche diverse protagoniste del gossip. Quali? Ebbene Barbara d’Urso parlerà con: Mariana Caniggia, Clizia Incorvaia, Taylor Mega. Cosa verrà a galla questa volta?

Pare che il marito della Caniggia, il famoso calciatore, dopo tutto quello che lei ha detto nelle varie puntate della trasmissione, abbia pubblicato chat infuocate con lei.

Clizia Incorvaia tornerà a parlare del triangolo amoroso e del tradimento del marito con Scamarcio? Forse sì. Ciò che è certo è che Taylor Mega dovrà rispondere a chi l’accusa di essersi inventata la storia con Giorgia Caldarulo.

Barbara d’Urso e la chirurgia estrema: un nuovo capitolo

Barbara d’Urso tornerà, infine, ad occuparsi di chirurgia estrema ospitando in studio: Jennifer Pamplona, la ragazza che si è sottoposta a oltre 20 interventi per somigliare a Kim Kardashian.

Ritornerà in trasmissione, dopo essere stata ospite a Domenica Live, la bombastica Allegra Cole, la donna con la quindicesima di seno per insegnare a suonare il pianoforte a qualcuno.