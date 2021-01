Quali saranno, per la prima puntata del nuovo anno di Live Non è la d’Urso, gli ospiti di domenica 17 gennaio 2021? Nello studio di Barbara d’Urso arriveranno: Sandra Milo, Amedeo Goria, Filippo Nardi, Guenda Goria, ma anche alcuni protagonisti dell’affaire Zenga, esponenti della politica e tantissimi altri personaggi famosi. Ecco alcune anticipazioni sullo show in onda, in prima serata, su Canale 5.

Live Non è la d’Urso ospiti e anticipazioni: dalla politica all’attualità con la lotta al Covid-19

Dopo la mancata messa in onda settimana scorsa, per via dell’intervista esclusiva realizzata dal TG5 a Papa Francesco, domenica 17 gennaio 2021 andrà in onda la prima puntata di Live Non è la d’Urso del nuovo anno. Cosa accadrà in studio? Il programma si aprirà, come accade sempre, con un dibattito molto acceso legato alla politica e all’attualità.

La crisi di Governo entrerà nello studio di Barbara d’Urso. La conduttrice, infatti, intervistando Zingaretti cercherà di capire quali saranno gli scenari possibili per l’Italia e cosa i telespettatori dovranno aspettarsi nei prossimi giorni. A rivelare la presenza di Nicola Zingaretti, del PD, nello studio di Canale 5 è stato Giuseppe Candela che ha anche anticipato come, proprio domenica sera, l’attenzione sarà rivolta alla presenza di diversi esponenti in tv. Matteo Renzi, ad esempio, sarà ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena. Altri politici saranno da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Si parlerà anche di Covid-19, delle nuove regole entrate in vigore proprio da domenica 17 gennaio 2021.

Barbara d’Urso avrà modo di raccogliere la testimonianza di Mauro Bellugi, ex giocatore dell’Inter ed oggi commentatore di calcio per alcune televisioni locali. All’ex difensore sono state amputate entrambe le gambe. La prima il 13 novembre scorso, la seconda il 20. Tale doppia amputazione è stata decisa dai medici in seguito al peggioramento di altre patologie che Bellugi aveva prima di contrarre il COVID-19.

Sandra Milo e il fidanzato, Guenda Goria contro Nardi: gli altri ospiti di Barbara

Cosa accadrà nella seconda parte di Live Non è la d’Urso? Sandra Milo arriverà in studio con il fidanzato, che è molto più giovane di lei, per farlo conoscere al grande pubblico e sancire così pubblicamente la loro relazione.

Spazio poi alla nuova ‘lite’ fra Guanda Goria, Amedeo Goria e Filippo Nardi. I tre, a quanto annunciato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 venerdì 15 gennaio 2021, verranno rinchiusi nel fatidico ascensore per un chiarimento. Nardi, dopo le cose dette nella casa del GF VP 5, frasi che lo hanno portato alla squalifica dal gioco, si era più volte scusato con Maria Teresa Ruta e i suoi familiari. Le scuse, però, sono servite a poco. Qualche giorno fa la Ruta, ancora dentro la casa del GF VIP, ha avuto uno sfogo, dovuto dallo stress della lunga permanenza sotto i riflettori. I video hanno subito fatto il giro del web e sotto ad uno di questi Nardi ha messo altri commenti che hanno sollevato numerose polemiche. Nardi ha definito la Ruta “borderline”. Ovviamente i fan sono insorti. Cosa accadrà dunque questa volta nell’ascensore? Riusciranno i tre a chiarirsi una volta per tutte?

Per finire si aprirà il dibattito anche sull’affaire Zenga e la lite con i figli. A parlare in studio sarà Hoara Borselli, ex di Walter Zenga. L’attrice e modella è stata con il portiere della Nazionale per ben sette anni.