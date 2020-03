Cosa accadrà a Live Non è la d’Urso? Fra gli ospiti del 1 marzo 2020 vi saranno: Asia Argento, Clizia Incorvaia e Vittorio Sgarbi. Di cosa si parlerà, quali altri ospiti approderanno in studio per raccontare le loro esperienze, scontrarsi o rivelare importanti verità? Ecco tutte le anticipazioni annunciate dalla stessa Barbara d’Urso durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5.

Live Non è la d’Urso ospiti 1 marzo 2020: argomento Coronavirus in primo piano

Grazie ad un collegamento esclusivo con Heather Parisi, Barbara d’Urso anche domenica 1 marzo 2020 continuerà a parlare di Coronavirus. La conduttrice, che ha continuato ad informare i telespettatori per tutta la settimana, grazie anche alla redazione giornalistica di Mediaset, aggiornerà i telespettatori sulle ultime news, ma soprattutto si concentrerà su come vadano le cose in cina e come stia vivendo la showgirl insieme alla sua famiglia.

Heather Parisi, in collegamento da casa sua ad Hong Kong, spiegherà a che punto sia l’emergenza in Cina e come prosegua la vita di tutti i giorni. La showgirl oltre che informare gli italiani tenterà anche, insieme a Barbara d’Urso, di rasserenare tutti dimostrando come anche in Cina, dove tutto ha avuto inizio, la vita stia proseguendo.

In collegamento vi saranno anche il compagno di Heather e i due gemelli che, qualche settimana fa, incontrarono in studio la stessa d’Urso durante una bellissima intervista.

Live Non è la d’Urso, ospiti: i protagonisti del GF Vip 2020

Spazio poi a Clizia Incorvaia squalificata lunedì scorso dal reality condotto da Alfonso Signorini. La Incorvaia, dopo essere stata a Verissimo, racconterà molto probabilmente le sue emozioni durante l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Si parlerà soprattutto della squalifica e delle forti affermazioni fatte su Buscetta e sul fatto di non voler parlare con i pentiti. Clizia dovrà cioè scontrarsi, proprio in merito alle frasi uscite dalla sua bocca durante la lite con Andrea Denver, con 5 agguerritissime sfere. Cosa emergerà?

Altri protagonisti del GF Vip 2020 saranno sicuramente in studio domenica sera.

Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, invece, tornerò nel salotto di Barbara d’Urso per un confronto faccia a faccia con Fiore Argento dopo le affermazioni fatte domenica scorsa. La Elia, ancora in casa, avrà modo di sapere tutto ciò?

Tutti gli altri ospiti: Asia Argento, il Ken umano e Vittorio Sgarbi

Oltre agli ospiti già citati durante la prima serata di Live Non è la d’Urso arriveranno in studio anche: Asia Argento, Vittorio Sgarbi e il Ken umano.

Asia Argento si scaglierà contro tutti dopo che Harvey Weinstein è stato condannato.

Il Ken umano, invece, si presenterà davanti a tutti dopo gli ultimi interventi effettuati per trasformarsi completamente in una donna e sentirsi, finalmente, in pace con se stesso e felice.

Per finire tornerà in puntata anche Vittorio Sgarbi dopo quanto accaduto settimana scorsa. Sgarbi, seduto al fianco delle Pupe e dei Pupi de La Pupa e il Secchione e viceversa, (qui il commento di Angelica, Pupa presente in studio domenica scorsa) iniziò ad insultare la conduttrice e a litigare con lei. I toni si sono subito infiammati e sono volate parole grosse. Sgarbi chiederà scusa? In molti attendono questo nuovo incontro.