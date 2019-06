View this post on Instagram

Ecco in arrivo le denunce. A parlare per la prima volta è la mamma del finto #SebastianCaltagirone , il bambino di 10 anni che, nell'ormai nota messinscena, sarebbe stato preso in affido da Pamela Prati e Mark Caltagirone. La vera madre, sconvolta, racconta di aver scoperto la verità guardando il programma #LivenonedUrso e di aver già intrapreso vie legali contro chi ha sfruttato il figlio all'insaputa della famiglia e del bambino stesso. Ecco un'anticipazione del suo racconto: «Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione, mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Gli era stato detto di non dirmi nulla perché era una sorpresa per me. Un giorno, la persona dell'agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali». DOMANI SERA A LIVE NON E' LA D'URSO SU CANALE 5. #canale5 #livenoneladurso #noneladurso #barbaradurso