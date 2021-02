Barbara d’Urso ha preparato un’altra puntata scoppiettante di Live Non è la d’Urso. Le anticipazioni su ospiti e temi trattati domenica 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino, annunciano la presenza in studio di cuori spezzati. Si parlerà di tradimenti, ma anche di nuove famiglie e grandi reunion. Spazio dunque a Walter Zenga e alla sua famiglia allargata. Oltre all’ex Campione? Ecco tutte le news.

Live Non è la d’Urso anticipazioni sui temi trattati

Cronaca, attualità e politica. La puntata di Live Non è la d’Urso si aprirà come al solito con un occhio alla cronaca, all’attualità e alla politica. Tanti i dibattiti in studio visto il particolare momento che stiamo vivendo. L’attualità offre diversi spunti. Si potrebbe parlare della nuova squadra del Governo Draghi, delle nuove limitazioni per gli spostamenti fra Regioni, ma anche della situazione vaccini in Italia.

Nel corso di questi mesi la conduttrice si è sempre occupata di Covid-19 tenendo aggiornati i telespettatori della prima serata della domenica sulle ultime novità ed offrendo diversi punti di vista su uno stesso argomento per dare una informazione sempre più completa al pubblico.

Gli ospiti di Barbara d’Urso per il 14 febbraio 2021

Come annunciato dalla stessa Barbara d’Urso durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, approderanno in studio o si collegheranno con lei, diversi personaggi famosi. Oltre al Walter Zenga e alla sua famiglia, due donne molto amate affronteranno insieme cinque agguerritissime sfere.

Rita Rusic e Alba Parietti uniranno le forze per affrontare tutti i loro detrattori. Quali saranno i temi su cui altri Vip le attaccheranno? Su cosa si infiammerà il dibattito?

Come dicevamo proprio nel giorno di San Valentino si parlerà di due tradimenti. Quali? Quando Barbara d’Urso ha annunciato questo tema in studio a Pomeriggio 5 vi era Francesca De Andrè. Il suo comportamento è risultato sospetto. E’ finita con l’amato Giorgio? Che è successo? Sarà lei una delle protagoniste? Si è parlato in settimana, sempre nel contenitore pomeridiano, anche della relazione fra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. La showgirl ha scoperto nelle registrazioni delle telecamere in casa il fidanzato entrare con un’altra bionda in sua assenza. Vi saranno anche loro a Live Non è la d’Urso?

GF VIP: Guenda contro Baccini?

Altro spazio verrà dedicato al Grande Fratello VIP, soprattutto dopo tutto quello che è accaduto venerdì sera. Vi saranno nuovi gossip sui protagonisti e nuovi dibattiti.

Barbara d’Urso ha annunciato però la presenza di un confronto – scontro fra Baccini e Guenda Goria. Il racconto fatto Maria Teresa Ruta non combaciava con quello fatto dall’artista. La Ruta è passata da bugiarda. Baccini, dopo essere intervenuto al GF VIP, ha però fatto una lunga diretta sui social per parlare e spiegare il suo punto di vista. I racconti fra i due hanno continuato a combaciare.

Visto però l’uscita di Maria Teresa Ruta dal reality di Alfonso Signorini non è detto che Barbara non coinvolga anche la diretta interessata e cambi un po’ ciò che avevano previsto in attesa del verdetto dell’altra sera.