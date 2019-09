A Live Non è la d’Urso, secondo le ultime anticipazioni, vi sarà una nuova rubrica. Di cosa si tratta? Ad annunciare questa anticipazione ‘choc’ è stata la stessa Barbara d’Urso durante la prima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lunedì 9 settembre 2019 dalle 17:10 su Canale 5. La conduttrice, con davanti Paola Caruso, ricordando di come, insieme, proprio a Live, abbiano trovato e riabbracciato la mamma biologica dell’ex Bonas, ha svelato la presenza di DNA. Ecco tutte le news.

Live Non è la d’Urso anticipazioni: esami del DNA in tv

Durante la puntata odierna di Pomeriggio 5, la prima della nuova stagione, con grande entusiasmo Barbara d’Urso ha annunciato la presenza di una nuova rubrica, se così la possiamo chiamare, all’interno di Live Non è la d’Urso. Di cosa si tratta?

Grazie alla presenza in studio di Paola Caruso la conduttrice ha ricordato a tutti di come nella passata stagione del programma l’ex Bonas abbia trovato sua madre biologica. La donna, vedendola in tv, si era fatta avanti per conoscerla, ma non vi era alcuna certezza sulla loro effettiva parentela. Grazie all’esame del DNA, però, Barbara d’Urso ha potuto confermare ad entrambe di avere un fortissimo legame di sangue e dar modo loro di riabbracciarsi. Una emozione fortissima vissuta live, ovvero in diretta tv.

Da quel momento tante lettere sono giunte in redazione. Tante persone vorrebbero riabbracciare un proprio caro. Ecco quindi che si è pensato di aiutare tutti dando modo di poter giungere in studio, raccontare la propria storia e riabbracciare genitori o figli mai visti. Nello spazio DNA verranno dunque eseguiti i vari test e annunciati i relativi risultati. Insomma i telespettatori di Canale 5 dovranno tener vicino a loro i fazzoletti, perché sicuramente ci si commuoverà un sacco.

Live Non è la d’Urso: le ultime news

Barbara d’Urso ha annunciato, sempre durante Pomeriggio 5, la presenza di un nuovo studio anche per il programma serale.

E’ stata confermata, infine, la data di messa in onda della prima puntata. La trasmissione sarà trasmessa domenica 15 settembre 2019 in prima serata. Come già annunciato, pertanto, l’appuntamento si sposterà dal mercoledì alla domenica sera. Durante tale annuncio la conduttrice ha svelato che è stata spostata, invece, la data di messa in onda di Domenica Live.

Live Non è la d’Urso: il promo

In giornata è stato svelato, dopo una serie di indizi sui social, anche il video-promo di Live Non è la d’Urso. La conduttrice ha vestito i panni di una super-eroina. Ecco il video che ha subito fatto il giro del web.