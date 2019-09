Grandi novità per quel che riguarda la regina di Cologno, al secolo Barbara D’Urso che come per gli altri anni si appresta a condurre tre programmi a cui se ne aggiungerà un quarto nella primavera del 2020.

Barbara D’Urso torna in grande stile e con un’assoluta novità su Domenica Live

Quando si è chiusa la scorsa stagione televisiva era circolata una voce circa alla chiusura di Domenica Live, il programma di intrattenimento della domenica pomeriggio di canale 5. Già ridotta nell’orario- la messa in onda era per le ore 17.30- si è temuto il peggio. L’Amministratore Delegato Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha fatto chiarezza. Durante la presentazione dei nuovi palinsesti- quelli che si svolgeranno nell’immediato- ha dichiarato infatti:

“La signora Barbara D’Urso è libera di scegliere, se tornare a fare Domenica Live oppure no. Compatibilmente con gli impegni degli altri programmi e il suo tempo a disposizione”.

Naturalmente la Queen of Caffeucci non si è tirata indietro rispetto l’ennesima sfida e ha detto si! Presenterà Domenica Live con tante belle novità! Vediamo di scoprirle assieme…

Domenica Live: in onda dal 22 settembre. Ecco tutte le novità

La D’Urso proprio durante la prima puntata di Pomeriggio Cinque ci ha rivelato alcune succulente novità su Domenica Live. Intanto apprendiamo che la messa in onda sarà per domenica 22 settembre e non il 15 come annunciato da molti siti. Il motivo del ritardo è da imputare alla preparazione del nuovo studio di Domenica Live, appunto.

Infatti, quest’anno hanno rinnovati tutti e tre gli studi dei programmi di Barbarella e apprendiamo anche che proprio a Domenica Live assisteremo al battesimo del piccolo Michelino, il figlio di Paola Caruso.

Arriva Domenica Alive, una sorta di torneo tra vari vips

Una assoluta ANTEPRIMA che siamo in grado di rivelarvi è che la novità di quest’anno per quel che riguarda il programma della domenica pomeriggio è uno spazio che si chiamerà “Domenica Alive”, una sorta di torneo in cui alcuni vips, saranno chiamati a reinterpretare in maniera originale e autoironica dei videoclip musicali o musical.

Proprio come ha fatto la D’Urso nella sigla finale del “Grande Fratello” con Freddie Mercury e le Spice Girls.

Insomma, una maratona quasi infinita per la D’Urso che dopo la messa in onda di Domenica Live si appresterà a condurre Live non è la D’Urso che come già annunciato si sposterà alla domenica sera e non più al mercoledì.

Quest’anno Barbarella ci stupirà sempre di più e siamo sicuri che i suoi programmi-nonostante siano molto criticati- alla fine vinceranno la battaglia degli ascolti. Consideriamo anche che la contro-programmazione Rai ha piazzato la corazzata Montalbano (fiction di successo dell’ammiraglia Rai) per tutta la scorsa stagione contro Live Non è la D’Urso.

Ma il successo di Barbara è assicurato. E’ amata come pochi anche se il risvolto della medaglia è un’attacco sistematico a lei e i suoi programmi. Ma come dice lei, agli haters augura “Tanta gioia”….