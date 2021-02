Nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso, secondo le anticipazioni sugli ospiti in studio da Barbara d’Urso domenica 7 febbraio 2021, vi saranno: Juliano Mello, fratello maggiore di Dayane Mello, Francesco Baccini, Walter Zenga con la moglie, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ed il figlio di Maradona. Ecco cosa accadrà nella prima serata di Canale 5 e quali temi verranno trattati.

Live Non è la d’Urso anticipazioni: il lutto di Juliano e Dayane Mello

Dopo il consueto dibattito su cronaca e attualità politica, passando attraverso una discussione sui vaccini per il Covid-19, nella prima serata di Canale 5, durante Live Non è la d’Urso, si parlerò nuovamente del lutto che ha colpito la famiglia Mello. A collegarsi con Barbara d’Urso sarà il fratello maggiore di Dayane Mello, ovvero Juliano.

Proprio da un post pubblicato da Juliano e poi ripreso dallo staff che segue i profili social della modella brasiliana durante la sua permanenza nella casa del GF VIP, infatti, abbiamo appreso nei giorni scorsi della prematura morte di Lucas Mello, fratello minore di Dayane. Il ragazzo, a soli ventisette anni, è rimasto vittima di un tragico incidente. La sua auto si è schiantata contro un tir.

La notizia è rimbalzata da social in social e su tutti i media. Dayane è stata informata dagli autori del GF VIP in confessionale e dopo essere uscita momentaneamente dalla casa ha deciso di farvi rientro.

Non potendo recarsi in Brasile, a causa del Coronavirus, non avendo nessuno a casa con cui sfogarsi, la giovane modella ha pensato di rimanere per potersi confrontare con i suoi compagni d’avventura, con le persone, cioè, che hanno condiviso con lei gli ultimi quattro mesi di vita fra gioie e dolori. Così, invece, di rimanere a piangere e a disperarsi completamente sola, ha preferito abbracciare Rosalinda, Samantha e tutti gli altri inquilini e chiedere a loro aiuto. Nella casa il gruppo di concorrenti si è stretto intorno a lei. Tutti si sono preoccupati della sua salute e hanno cercato il modo di esserle vicini e partecipare al suo dolore. Tommaso le ha cucinato le lasagne, Maria Teresa ha chiesto che il GF VIP desse loro qualcosa di manuale da fare specificando che a Dayane piaceva molto dipingere.

Spazio GF VIP: da Walter Zenga a Maria Teresa Ruta

Nella puntata di Live Non è la d’Urso di domenica 7 febbraio 2021 si parlerà anche degli altri protagonisti del GF VIP. In primis di Andrea Zenga. A tornare in studio, infatti, sarà il padre del giovane ovvero Walter Zenga. L’ex campione di calcio, ora allenatore, farà il suo ingresso nel salotto tv di Barbara d’Urso insieme alla moglie per raccontare qualcosa in più della loro vita insieme e della sua vita da papà.

Successivamente la conduttrice intervisterà Francesco Baccini. A quanto pare, infatti, Maria Teresa Ruta, ancora rinchiusa al GF VIP, ha fatto una rivelazione choc. I due hanno avuto un flirt, una breve relazione. Insomma anche Baccini è uno dei tanti uomini che è caduto ai piedi della bionda giornalista dopo il Principe Alberto. Cosa dirà Baccini in merito a questo gossip? Quali altri particolari emergeranno sulla relazione?

I figli di: da Al Bano e Loredana Lecciso a Maradona

Per finire spazio ai figli di personaggi famosi. I toni si faranno seri con l’intervento di Diego Armando Maradona JR. Il figlio del Campione sarà in studio per commentare quanto stia accadendo dopo la morte del Pibe de oro. L’audio choc del medico sulla morte del padre ha molto scosso il ragazzo che, oltre a dover far luce sulla morte di quel genitore incontrato forse troppo tardi, deve fare anche i conti con una eredità pesante, la presenza di figure oscure intorno alla sua famiglia allargata e l’arrivo di nuovi possibili figli che chiedono a gran voce di riesumare il corpo per eseguire i vari test del DNA.

Per finire spazio alla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Si parlerà della trasformazione di Jasmine Carrisi.