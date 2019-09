Da domenica 15 settembre partirà la seconda edizione di Live – Non è la D’Urso – programma di Videonews che andrà in onda in prime time su Canale 5, condotto da Barbara d’Urso. Nel promo che vi proponiamo qui di seguito vediamo Barbara in versione Wonder Barbara. Grazie a mirabolanti effetti speciali, nello spot, Barbara d’Urso si trasforma in una supereroina alla wonder woman, lasciando a bocca aperta i passanti che la vedono, tra le altre cose, camminare in verticale sulle pareti di un grattacielo…e come recita lo slogan “Impossibile non fermarsi a guardare!“. Eccovi il video mediaset del promo.