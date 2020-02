Quali saranno a Live Non è la d’Urso gli ospiti di domenica 23 febbraio 2020? Ecco tutte le prime anticipazioni sullo show di Barbara d’Urso in onda nella prima serata di Canale 5. Tanti vip approderanno nel noto salotto, fra di loro, però, vi saranno sicuramente: Morgan, Ivan Zanicchi ed il già annunciato attore Can Yaman. Chi altri?

Live Non è la d’Urso ospiti 23 febbraio 2020: l’attore del momento

Come già annunciato, a Live Non è la d’Urso, per una intervista cuore a cuore con la presentatrice che pare avere occhi solo per lui, arriverà l’affascinante Can Yaman.

L’attore, idolo delle spettatrici della soap opera turca, si concederà per una chiacchierata a trecentosessanta gradi, ma, a quanto pare, regalerà momenti magici alle 100 fortunate che sono riuscite a mettersi in contatto con la redazione e a riservarsi un momento per incontrare il loro beniamino.

Yaman, nelle scorse settimane, era già stato ospite, di un altro programma italiano molto famoso. L’attore era approdato a C’è Posta per te da Maria De Filippi. Dopo la messa in onda di quella puntata in molti avevano ipotizzato, oltretutto, potesse essere il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, ma poco dopo è stata confermata la presenza di Alvin.

Live Non è la d’Urso: tutte le anticipazioni

Quali saranno i temi trattati nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso? Quali altri personaggi famosi approderanno in studio? Ebbene si tornerà a parlare del caso che vede contrapporsi Luigi Mario Favoloso e Nina Moric. Quest’ultima, però, settimane fa ha dichiarato di non voler più parlare dell’argomento in televisione e settimana scorsa ha specificato di aver mantenuto fede al suo proposito sottolineando come le cose mandate in onda fossero state registrate la settimana precedente.

Oltre a ciò protagonista della serata tornerà ad essere Morgan. Il cantante si scontrerà in primis con Iva Zanicchi che lo accusa di aver premeditato il tutto per far notizia e non rischiare di passare inosservato. Successivamente l’artista si sottoporrà alla macchina della verità per chiarire tutti i punti sulla sua lite con Bugo.

Spazio poi alle Pupe e ai Pupi de La Pupa e il Secchione e viceversa che si ritroveranno a dover affrontare 5 sfere con all’interno diversi ‘saggi’.

Per finire nello studio di Live Non è la d’Urso si tornerà a parlare del fidanzato di Antonella Elia e delle foto che lo ritraevano insieme a Fiore Argento. I due protagonisti del gossip saranno in studio per un confronto. Cosa accadrà fra l’attore e doppiatore e Barbara d’Urso? I primi due incontri non sono andati affatto bene. Entrambe le volte, infatti, la conduttrice e il suo ospite sono finiti ai ferri corti. Il fidanzato della Elia, oltretutto, ha chiamato in causa addirittura la sorella della padrona di casa, facendo infuriare la conduttrice.