Francesco Panella è pronto a tornare in tv con la nuova stagione di Little Big Italy 2025, il programma che vede tre ristoranti stranieri proporre la cucina del Bel Paese per stabilire quale sia il migliore! Scopriamo insieme la data di inizio della nuova edizione sul NOVE!
Little Big Italy 2025 nuova stagione in arrivo sul Nove: la data
E’ stata svelata la data di inizio della nuova stagione di Little Big Italy 2025, il programma “culinario” di successo che vede Francesco Panella impegnato in giro per il mondo alla scoperta dei migliori ristoratori italiani. Un itinerario per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. Durante ogni singola puntata, Francesco Panella con le sue telecamere visitano 3 ristoranti che propongono cucina del Bel Paese. A fine puntate viene stabilito quale sia il migliore!
La data di partenza della nuova stagione è stata annunciata per lunedì 1 settembre alle ore 21.30 sul NOVE. Il programma, prodotto da Banijay Italia, torna in prima serata sul NOVE con tante nuove puntate, ma ricordiamo che è disponibile anche in modalità streaming su discovery+. Un successo consolidato nel tempo, visto che il programma – viaggio va in onda dal 2018!
Little Big Italy 2025, format vincente non cambia
Il format della nuova edizione di Little Big Italy 2025 resta invariato: in ogni puntata, tre expat italiani che vivono in città porteranno Francesco nei loro tre ristoranti italiani del cuore e chi di loro avrà vinto il test di italianità porterà in dote il gettone tricolore, che varrà un punto in più per il proprio ristorante.
Il giudizio viene espresso su tre piatti: la scelta dell’expat, il piatto forte del ristoratore e una voglia di Francesco fuori menù. Alla fine, Francesco attribuisce anche il voto di italianità che, sommandosi ai voti parziali, può essere determinante per decretare il miglior ristorante Little Big Italy di ogni città.
L’appuntamento con LITTLE BIG ITALY è dal 1 settembre in prime time sul Nove visibile sul canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.