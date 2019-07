“L’Italia di Carlo Vanzina“, la rete Iris celebra ad un anno dalla scomparsa il regista e produttore romano con una programmazione speciale di ben nove pellicole suddivise nella fascia dell’access, prime-time e seconda serata. Ecco gli orari.

Carlo Vanzina, rassegna speciale su Iris

Al via da domenica 7 luglio 2019 su Iris (canale 22 del digitale terreste) la rassegna “L’Italia di Carlo Vanzina” dedicata al grandissimo regista scomparso un anno fa. Una programmazione ad hoc dedicata ad uno dei registi e produttori più prolifici nella storia della commedia italiana scomparso lo scorso 8 luglio 2018 a Roma.

Una dedica speciale quella Iris ad un regista che con il fratello Enrico “per quarant’anni hanno raccontato l’Italia e gli italiani con leggerezza e acume, senza mai prendersi troppo sul serio”. Figli d’arte, Carlo ed Enrico hanno continuato la tradizione di famiglia dedicandosi alla commedia all’italiana contribuendone alla popolarità. Negli ’80 e ’90 i loro film sono dei successi senza precedenti, autentici blockbuster di culto per milioni di cinefili e spettatori. Con i loro film nascono ancora nuovi termini come Cinepanettoni e Cinecocomeri in grado di far sorridere il pubblico e non solo.

“Dietro una leggerezza apparente, abbiamo fatto un esame spietato della società italiana” racconta Enrico Vanzina, che parlando poi di cinema precisa: “Il cinema ti fa riappropriare della vita, mentre la vita se ne va… così la riprendi e la rimodelli”. Una rassegna speciale che, oltre alla programmazione di nove pellicole del compianto regista, vedrà anche la partecipazione di alcuni attori pronti a raccontarlo e ricordarlo: da Diego Abatantuono a Jerry Calà, da Ezio Greggio a Vincenzo Salemme fino a Rocco Moccagatta, che nel 2018 ha pubblicato il volume “Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del cinema popolare”

L’Italia di Carlo Vanzina, tutti i film in onda su Iris

Ecco la rassegna di Iris dedicata al grande Carlo Vanzina, regista e produttore cinematografico di successo. Si comincia domenica 7 luglio e termina mercoledì 9 luglio.

domenica 7 luglio

“I Selvaggi ”, film del 1995 con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi, Franco Oppini, Cinzia Leone, Monica Scattini

”, film del 1995 con Ezio Greggio, Leo Gullotta, Antonello Fassari, Emilio Solfrizzi, Franco Oppini, Cinzia Leone, Monica Scattini “ Vacanze in America ”, film del 1984 con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi Edwige Fenech, Gianmarco Tognazzi, Gianfranco Agus, Enzo Liberti

”, film del 1984 con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi Edwige Fenech, Gianmarco Tognazzi, Gianfranco Agus, Enzo Liberti “Tre colonne in cronaca”, film del 1990 con Gian Maria Volonté, Massimo Dapporto, Sergio Castellitto, Demetra Hampton, Lucrezia Lante Della Rovere, Carlo Giuffré, Senta Berger, Tony Sperandeo, Ivano Marescotti, Maurizio Mattioli

lunedì 8 luglio

“ Il ritorno del Monnezza ”, film del 2005 con Claudio Amendola, Enzo Salvi, Kaspar Capparoni, Er Patata

”, film del 2005 con Claudio Amendola, Enzo Salvi, Kaspar Capparoni, Er Patata “ Un’estate ai Caraibi ”, film del 2009. Nel cast Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Martina Stella, Enrico Bertolino. E ancora: Alena Šeredová, Paolo Conticini, Paolo Ruffini, Maurizio Mattioli, Gigi Proietti

”, film del 2009. Nel cast Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Martina Stella, Enrico Bertolino. E ancora: Alena Šeredová, Paolo Conticini, Paolo Ruffini, Maurizio Mattioli, Gigi Proietti “ Speciale L’Italia di Carlo Vanzina ”, di Stefania Carini

”, di Stefania Carini “South Kensington”, film del 2001. Nel cast figurano Rupert Everett, Elle Macpherson, Enrico Brignano, Gianpaolo Morelli, Naike Rivelli

Martedì 9 luglio