Lunedì 1 giugno al via su Rai2 un nuovo programma che si chiama l'Italia che Fa. Si tratta di una nuova idea al cui timone troveremo Veronica Maya. La messa in onda è prevista per le ore 16. 20 e la trasmissione racconterà storie e desideri di chi si impenga per gli altri.

Da lunedì 1 giugno inizierà su Rai 2 una nuova trasmissione che si chiama L’Italia che Fa. Al timone ci sarà Veronica Maya e si parlerà delle persone che si impegnano per gli altri. Storie di vita vera al servizio di chi ha più bisogno.

Naturalmente il periodo che viviamo farà da sfondo alle storie: in primo piano infatti progetti e storie di enti non profit che già prima dell’emergenza sanitaria da Sars- Cov- 2 che ci ha colpito, erano impegnati per il bene comune, in servizi diretti alle categorie fragili.

L’Italia che fa: come è strutturato il programma

Come sarà strutturata la trasmissione? Semplice, in ogni puntata saranno raccontate quattro storie di comunità locali. Il pubblico sarà parte attiva del programma perché sarà coinvolto con interventi specifici. Interverranno anche attori e beneficiari dei progetti su diversi fronti: dal mondo dell’infanzia a quello della terza età, dalla cultura all’educazione, all’ambiente.

La redazione del programma raccoglierà segnalazioni, richieste proposte da parte dei telespettatori che vogliono impegnarsi in prima persona, fare qualcosa di utile e concreto per la società e per l’ambiente che li circonda. Quindi la trasmissione si pone come ponte tra il pubblico e i temi raccontati con funzioni di sportello di servizio.

Per Veronica Maya è un ritorno in Rai dopo anni di assenza dopo aver condotto molti programmi tra i quali: Dribbling, Stella del Sud, Zecchino d’oro, Linea Verde Sanremo e Verdetto Finale etc.

L’Italia che fa è un format branded content ideato, scritto, realizzato e prodotto da Libero Produzioni Televisive in collaborazione con Rai Pubblicità. Gli autori sono Marco Falorni e Andrea Frassoni. La regia è di Giovanni Caccamo. Direttore della fotografia Giorgio Gorgatti, della scenografia Barbara Fizzotti.