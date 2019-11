Venerdì 22 novembre 2019 è andata in onda la sesta e ultima puntata dell’isola di Pietro 3, fiction di canale 5 con Gianni Morandi. Eccovi il video Mediaset completo con lo streaming dell’intera puntata. Se vi siete persi l’episodio ecco come vederlo in replica OnDemand. Per quanto riguarda la quarta stagione de l’isola di pietro ecco le parole di morandi.