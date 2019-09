L’Isola di Pietro 3: ecco quando in tv | ANTEPRIMA

L’Isola di Pietro 3 quando inizia? Quando vedremo Gianni Morandi nuovamente in Sardegna nei panni di uno dei medici più amati della tv? Ebbene possiamo svelarvi in anteprima la data di messa in onda dell’amatissima fiction Mediaset. Presto, molto presto, infatti, il pubblico di Canale 5 potrà scoprire cosa è accaduto a Pietro, ma anche ad Elena che sarà costretta a portar avanti la sua gravidanza senza Alessandro. Dopo la morte di quest’ultimo nulla sarà più come prima.

L’Isola di Pietro 3 ecco quando in tv: l’attesissima data

Si è a lungo discusso sulla messa in onda de L’Isola di Pietro 3. I fan avrebbero voluto veder subito le nuove puntate, altri, invece, avrebbero preferito che Mediaset attendesse tempi migliori e programmasse la fiction con grande cura per evitarla di buttarla in un mare pieno di squali. Eppure, come gli esperti del settore ricordano, Gianni Morandi, nella prima edizione soprattutto, diede parecchio filo da torcere a Fabio Fazio in onda su Rai 1 con Che tempo che fa.

Si era detto che L’Isola di Pietro 3 sarebbe andata in onda dopo Rosy Abate 2, poi sembrava, all’improvviso, che andasse in onda addirittura prima. Da qui era arrivato, infine, l’annuncio di uno slittamento fra fine ottobre e inizio novembre.

Noi possiamo annunciarvi in esclusiva che la prima puntata verrà trasmessa il prossimo 18 ottobre 2019. L’appuntamento con le fiction, pertanto, sarà il venerdì sera.

L’Isola di Pietro 3 cast e anticipazioni: cosa vedremo?

Il commissario Alessandro Ferras morirà in circostanze misteriose. Il contratto dell’attore che interpretava tale personaggio, ovvero Michele Rosiello, come già si vociferava a fine seconda stagione, non è stato rinnovato. Elena ( Chiara Baschetti) rimarrà sconvolta dall’accaduto. La donna, però, dovrà farsi forza e portare avanti la gravidanza nonostante tutto. Elena potrà appoggiarsi però in tutto e per tutto su suo padre Pietro.

Diego (Erasmo Genzini) farà una grossa fatica a portare avanti la sua relazione con Caterina (Alma Noce). Cosa accadrà?

Tanti saranno i personaggi che entreranno nel cast. In primis quello di Francesco Arca. L’attore darà vita a Vittorio Ruggeri e prenderà il posto di Alessandro Ferras. Caterina Murino sarà Teresa Orrù, una mamma di due ragazzi che verranno interrogati dalla polizia.

Anna Godina è approdata in Sardegna per prendere parte al cast della serie tv, ma non è ancora stato anticipato nulla sul suo personaggio.

Confermate le presenze di: Beatrice Modica, Gianmarco Fochetti e Mirko Trovato.