L’Intervista di Maurizio Costanzo quando inizia? La data ufficiale è già stata svelata così come il nome del primo ospite. In realtà pare anche che la puntata sia stata già registrata nei giorni scorsi. Fedez si è mosso per andare a Roma in treno e sui social, oltre al racconto del viaggio di passione a causa dei ritardi, sono comparsi anche alcuni selfie con il conduttore del programma di Canale 5.

L’Intervista di Maurizio Costanzo quando inizia: il giorno di messa in onda del programma

Come avevamo già annunciato il primo ospite de L’Intervista di Maurizio Costanzo sarà il rapper Fedez.

Il neo sposo di Chiara Ferragni ha accettato l’invito del famoso giornalista e ha deciso di lasciarsi intervistare da lui per potersi raccontare a 360 gradi nel programma in onda in seconda serata sull’ammiraglia Mediaset.

Quando? La messa in onda de L’Intervista di Maurizio Costanzo con ospite Fedez è prevista per lunedì 17 settembre 2018. E’ questa la data stabilita per il debutto della nuova stagione della famosa trasmissione che, anno scorso, ha riscosso un ottimo successo stabilendo veri e propri record.

Tanti telespettatori hanno seguito i vari appuntamenti e le interviste realizzate da Costanzo hanno a lungo fatto discutere l’opinione pubblica. Inutile ricordare il clamore mediatico che ha suscitato la chiacchierata del volto noto della tv con Romina Power.

L’appuntamento è per la seconda serata, ovvero dalle 23:40 circa, subito dopo il film Il Libro della giungla.

L’Intervista, Maurizio Costanzo e Fedez: di cosa si parlerà?

Su cosa verterà l’insolita chiacchierata? Sono tante le domande che Costanzo potrebbe porre a Fedez così come sono tanti i filmati che lo riguardano e che potrebbero sollevare l’opinione pubblica.

Il rapper si è appena sposato con Chiara Ferragni. Le nozze sono state celebrate il 1 settembre a Noto, in Sicilia, e sono state uno degli eventi più seguiti ed attesi dell’anno. Tutti i media hanno parlato dell’evento focalizzandosi sul costo del matrimonio, sugli invitati e sugli assenti, ma anche sull’introito che i due protagonisti si sono messi in tasca grazie ai social.

Oltre a ciò ci sono le liti con gli amici storici ovvero J-Ax e Rovazzi. Fedez svelerà a Costanzo cosa è realmente accaduto con loro?

Poi le polemiche politiche e i battibecchi social con vari esponenti di alcuni partiti.