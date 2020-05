Nuovo appuntamento con L’Intervista di Maurizio Costanzo, il one man show che vedrà il giornalista e conduttore romano incontrare Luigi Di Maio. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata in onda giovedì 28 maggio 2020 in seconda serata su Canale 5.

L’Intervista di Maurizio Costanzo stasera su Canale 5

Dopo il grandissimo successo della prima puntata che ha visto Ambra Angiolini raccontarsi a cuore aperto, torna su Canale 5 “L’intervista di Maurizio Costanzo“. Il popolare giornalista e conduttore questa settimana nella puntata di giovedì 28 maggio 2020 alle ore 23.25 su Canale 5 incontrerà il politico Luigi Di Maio. Il Ministro degli affari esteri del Governo Conte è pronto a raccontarsi tra domande incalzanti e filmati evocativi che verteranno sull’attuale situazione del nostro Paese in piena crisi per la pandemia da Coronavirus.

Questo è uno degli argomenti al centro dell’intervista di Costanzo: l’Italia, infatti, è stato il primo paese europeo ad essere stato colpito al cuore dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il 23 febbraio scorso il primo caso di Codogno ha innescato una vera e propria bomba con 231,139 contagi e 33,072 decessi. Il maggior numero dei contagi e dei decessi si è registrato in Lombardia, la Regione maggiormente colpita dal virus. Il Ministro parlando dell’immagine del nostro Paese marchiata a fuoco dal virus ha detto: ”

Non ci sto all’immagine dell’Italia come appestata e sono contento che il 3 giugno verrà qua il ministro degli Esteri francese. Con l’Austria ci stiamo lavorando, ho sentito due giorni fa il ministro degli Esteri e c’è una disponibilità, troveremo una soluzione. Tutti i Paesi devono sapere che l’Italia ha intere regioni dove ci sono zero contagi, altre con numeri irrisori e nelle altre stanno scendendo.

Luigi Di Maio a L’Intervista di Costanzo: “Conte è uno dei grandi meriti dei 5Stelle”

Non solo, Luigi Di Maio si è anche soffermato sul Recovery Fund, il sostegno finanziario pensato dall’Unione Europea per aiutare gli stati colpiti dalla pandemia. Previsti per l’Italia un piano di aiuti di ben 750 miliardi, anche se il politico del Movimento 5 stelle ha precisato:

Il Recovery Fund significa metterci in grado di spendere tutti i soldi che servono: la priorità adesso è abbassare le tasse, non dobbiamo sbagliare come dieci anni fa. Usiamo i soldi per abbassare le tasse.

Infine Di Maio si è anche soffermato sul ruolo cruciale ricoperto dal Premier Giuseppe Conte che, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, si è dimostrato all’altezza della difficile situazione:

Conte è uno dei grandi meriti dei 5Stelle. Ero molto preoccupato, quando lo abbiamo indicato perché io almeno cinque anni di Parlamento me li ero fatti ma quella preoccupazione è diventata ammirazione perché ha saputo gestire quell’incarico, da neofita della politica, credo molto bene.

Per scoprire le altre dichiarazioni del Ministro Luigi di Maio non resta che seguire l’intervista di Maurizio Costanzo in onda giovedì sera su Canale 5.