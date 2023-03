Ospiti della puntata di Domenica In andata in onda ieri, 5 marzo 2023, l’attore Lino Banfi e sua figlia Rosanna. “Oggi siamo qui per ricordare una piccola grande donna” con queste parole la padrona di casa, Mara Venier, introduce i due ospiti. “Ho detto a Rosanna dobbiamo farcela” ha affermato Banfi, che non nega le difficolta di stare senza la moglie recentemente scomparsa, anche l’attore la sente vicino, è il suo angelo e nel dirlo si commuove.

Lino Banfi ricorda la moglie scomparsa: commozione a Domenica In

Un legame quello tra Lino Banfi e sua moglie Lucia Lagrasta durato oltre 60 anni. Per la prima volta l’attore parla della moglie, “la sua roccia”, dopo la scomparsa, lo scorso 22 febbraio. Era malata di Alzheimer, sono stati insieme tutta la vita: dieci anni di fidanzamento, 60 di matrimonio. “Se potete liberarla da lì, la vorrei come angelo custode. Lei ultimamente aveva bisogno della mia mano, io la voglio accanto” dice l’attore nel ricordarla. “E’ incredibile come una persona che è stata sempre in seconda fila come mamma, oggi sia così protagonista”, sottolinea Rosanna Banfi, che aggiunge – “Ti ho detto: non andiamo a piangere in trasmissione”.

Dal matrimonio alle 6 del mattino alla grande festa per i 50 anni di matrimonio

I ricordi in studio sono tanti, i filmati con Lucia che racconta di come si sono conosciuti, quando lei non aveva nemmeno 14 anni, lui 16, del padre che le disse: “Tu non lo sposi”. e invece invece si sposarono nel 1962, alle 6 di mattina, nella sacrestia della chiesa, col prete che gli dice di sbrigarsi: “Su, che dopo c’ho un matrimonio”, come se il loro non lo fosse.

È il momento poi di ricordare la celebre promessa che Lino fece a Lucia: “Se arriviamo alle nozze d’oro faremo una festa da principi”. Scorrono le immagini di quelle nozze celebrate nel 2012, Venier e Gianni Letta testimoni, tutti gli amici a festeggiarli. Rosanna con le lacrime gli occhi, sorride: “La torta era più alta di lei, sta piccoletta”. Lucia in un’intervista sorride: “Ricomincerei tutto da capo, è stato un bell’incontro”.

Si ricorda il suo amore per gli animali, per i bambini e tanti altri aneddoti di una lunga vita passata insieme circondati dall’affetto oltre che della famiglia anche quello di tantissimi amici.

Lino Banfi e l’amicizia con il Papa

Lino parla poi del bellissimo rapporto di amicizia con Papa Francesco, un legame che lo consola e lo conforta. Il Pontefice gli ha inviato una lettera, letta durante il funerale, che la figlia condivide in studio. “Caro fratello mio”, ha scritto il Pontefice “nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera in suffragio della sua anima”. Ancora: “La fede in Cristo nostra speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una nazione intera”.

Il ritorno di Un medico in famiglia

Lino Banfi in un’intervista a RTL 102.5, ha ricordato i bei moneti trascorsi nel casto della serie tv Un medico in famiglia. L’attore non esclude un ritorno della fiction: “Di Un medico in famiglia può darsi che facciano due o tre puntate. Ne ho parlato con la produttrice. Si tratta di un bel ricordo di questa fiction”.

Video: Lino Banfi si commuovo a Domenica In