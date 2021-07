Lino Banfi è giunto all’ottantacinquesimo compleanno. Ecco come ha pensato di festeggiarlo ed omaggiarlo Rete Quattro per la grande occasione. Occhi puntati dunque sulla prossima programmazione. Come se non bastasse, però, Mediaset ha deciso di omaggiare il grande attore anche attraverso il palinsesto di Cine34. Quando? Quali film verranno trasmessi? Ecco tutte le news.

Lino Banfi: la programmazione di Rete 4

Rete Quattro e Cine34 si preparano a festeggiare l’85esimo compleanno di Lino Banfi dedicandogli tre serate all’attore e comico. Quando? Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 luglio 2021 verranno trasmessi ben dieci grandi classici. Uno su tutti? Il film cult intitolato L’allenatore nel pallone. Altri titoli in programmazione? Vi sono: Fracchia la belva umana e L’infermiera nella corsia dei militari.

Scopriamo insieme la programmazione giorno dopo giorno. L’omaggio all’artista di Adria prenderà il via giovedì 8 luglio. Su Rete Quattro, in prima e seconda serata, saranno trasmessi ben due capolavori della comicità à la Banfi. In primis: L’allenatore nel pallone e a seguire L’allenatore nel pallone 2. Il pubblico della terza Rete Mediaset potrà passare una serata in compagnia del mitico Oronzo Canà, ovvero dell’improbabile allenatore della Longombarda, l’unico e il solo ad applicare il suggestivo modulo del 5-5-5 grazie al quale, dopo anni di militanza nelle serie minori del Campionato, il team approderà in Serie A.

Sarà dunque una serata all’insegno del divertimento. I telespettatori potranno oltretutto individuare in entrambi i film numerose partecipazioni da parte di personaggi famosi sia nel mondo dello spettacolo che dello sport.

La programmazione su Cine34 in onore di Lino Banfi

Sul canale 34 del digitale terrestre, invece, Mediaset omaggerà Banfi sia il 9 che il 10 luglio. Come? Trasmettendo a partire dalle ore 19.00: otto titoli, tra i più esemplari della carriera, costellata da grandi successi, di Lino Banfi.

Venerdì sera sono in programmazione film del calibro di: Il commissario Lo Gatto, Vieni avanti cretino, Cornetti alla crema e L’onorevole con l’amante sotto il letto.

Sabato, sempre su Cine34 a partire dalle 19:00, verranno invece trasmessi: Scuola di ladri, Fracchia la belva umana, Spaghetti a mezzanotte, L’infermiera nella corsia dei militari.