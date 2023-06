L’immortale è un adrenalinico action movie che sembra cucito appositamente addosso a Jean Reno, che qui interpreta il ruolo di un criminale malinconico e spietato. Il film piacerà sicuramente agli amanti del genere, sia per la trama ricca di suspense e colpi di scena, sia per l’ottima recitazione degli attori, Reno su tutti. La pellicola va in onda su Nove nella prima serata di Martedì 6 Giugno: vi diciamo qual è la storia vera che l’ha ispirata.

L’immortale: la trama in breve e il cast

Prima di svelarvi qual è la storia vera alla base de L’immortale, ne ripercorriamo brevemente la trama convulsa e movimentata fino all’ultima scena. Un boss della malavita marsigliese cade in un terribile agguato ma, nonostante venga colpito da una scarica di ben 22 proiettili, non muore.

Riuscito incredibilmente a sopravvivere l’uomo, come immaginabile, anche se aveva deciso di cambiare vita qualche anno prima, rientra nel giro in cerca di vendetta. Per quanto riguarda il cast, oltre a Jean Reno in una delle sue migliori performance, troviamo anche Gabriella Wright, Richard Berry e Kad Merad.

La storia vera che ha ispirato il film: quando la realtà supera la fantasia

L’immortale è un film d’azione del 2010 firmato da Richard Berry. Per quanto possa sembrare incredibile, l’action movie si ispira ad una storia vera. Il film è infatti la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo dello scrittore e giornalista franco-americano Franz-Olivier Giesbert (lo stesso autore del più conosciuto La cuoca di Himmler).

Egli, a sua volta, si richiama alla storia reale di Jacky Imbert, conosciuto anche come Jacky Le Matt, uno dei padrini più famosi e spietati della mafia marsigliese. Nel 1977 l’uomo sopravvisse ad uno spaventoso attentato sferratogli all’interno di un parcheggio nella cittadina di Cassis, vicino Marsiglia. Ben 22 proiettili scaricatigli nel corpo non riuscirono inspiegabilmente ad ucciderlo, come invece credeva Tany Zampa, il mandante. Una vicenda di cronaca che sembra andare oltre la fantasia.