A poco più di un anno di distanza dalla chiusura del programma pomeridiano Detto Fatto, Bianca Guaccero si appresta a tornare alla grande in tv con una trasmissione che sa di sfida. Si tratta infatti di un format del tutto nuovo, il cui scopo principale è quello di portare allegria e leggerezza nelle case degli italiani traendo ispirazione dalle Escape Rooms. Il quiz show si chiama Liberi tutti! e di seguito vi diciamo come funziona, quando e dove vederlo.

Liberi tutti!: al via il nuovo format condotto da Bianca Guaccero

Come anticipato, Bianca Guaccero sta per tornare in tv con Liberi tutti!, uno show in prima serata nuovo ed originale, in quanto ispirato alle Escape Rooms, diventate un vero e proprio fenomeno di costume negli ultimi tempi. Questo il meccanismo del gioco. Sei concorrenti vip divisi in due squadre si ritroveranno al centro di una stanza della quale non si sa nulla e da cui devono uscire prima possibile. Per farlo però, devono risolvere enigmi e superare alcune prove più o meno difficili.

La Guaccero, che sarà affiancata da I Gemelli di Guidonia e Peppe Iodice, si è detta entusiasta di questo nuovo impegno e sui social ha annunciato ai followers che è “Pronta, anzi prontissima a risalire in sella!”. Inoltre, intervistata dal settimanale Telesette, ha dichiarato che: “La conduzione richiede la mia parte più giullaresca, giocosa, immediata e istintiva e mi permette di essere Bianca al 100%!”

Quando e dove vederlo in tv

Liberi tutti! è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con Triangle Production. Si prevedono in totale 6 puntate, tutte in prima serata su Rai Due, a partire da Lunedì 23 Ottobre.

Gli addetti ai lavori assicurano che il loro primo intento è quello di divertire il pubblico da casa e noi siamo pronti a scommettere che ci riusciranno!