Le esibizioni di Lewis Capaldi sono ogni volta uniche: la sua inconfondibile voce amplifica le sensazioni che il pubblico averte quando il cantautore sale sul palco, visibilmente emozionato. Il risultato è pure magia e può capitare che i suoi fan continuino le sue canzoni cantando a squarciagola. È quanto successo durante l’ultimo Festival di Glastonbury dove i video girati dai presenti hanno fatto ben presto il giro dei social mostrando uno spettacolo irripetibile. Scopriamo insieme cosa è successo.

Lewis Capaldi, problemi sul palco per la Sindrome di Tourette: la reazione del pubblico. Il Video

Lewis Capaldi un annetto fa ha dichiarato di essere affetto dalla sindrome di Tourette.

Questa malattia neuropsichiatrica colpisce il cervello e il comportamento ed è caratterizzata dall’emissione, spesso combinata, di rumori e suoni involontari e incontrollati e da movimenti del volto e/o degli arti denominati tic. Ogni volta che il cantautore prova una forte emozione, i sintomi della sindrome aumentano e quindi può capitare che si blocchi mentre è sul palco. Sabato Lewis Capaldi era ospite al Festival di Glastonbury, in Inghilterra, ma si è bloccato più volte mentre cantava. Così i suoi fan lo hanno incoraggiato ad andare avanti intonando loro stessi i suoi successi più famosi. Il video dell’esibizione del pubblico nella versione di “Someone you loved” è diventato ben presto virale ed è stato diffuso anche dalla Bbc che ha garantito la copertura mediatica dell’evento.

We love you Lewis Capaldi ❤️

Glastonbury crowds are the best. pic.twitter.com/x6ZnIIgRpP — BBC Radio 1 (@BBCR1) June 24, 2023

L’ipotesi del ritiro del cantautore

Lewis Capaldi prima di esibirsi al Festival di Glastonbury si era preso alcune settimane di pausa per riprendersi fisicamente e mentalmente. In una recente intervista ha dichiarato che potrebbe anche smettere di fare musica.

“È solo creare musica che mi fa questo. Altrimenti posso stare bene per mesi. Quindi è una situazione strana. Per ora, ne vale la pena. Ma se arriverà a un punto in cui mi starò facendo un danno irreparabile, smetterò. Odio l’iperbole ma è una possibilità molto concreta che dovrò mettere via la musica. Il mio tic sta peggiorando sul palco. Sto cercando di venirne a capo. Se non ci riesco, sono fo**uto”.