Ispirato all’omonimo libro dell’autore olandese Tonke Dragt, De Brief voor de Koning, pubblicato nel 1962, Lettera al Re è un nuovo coinvolgente fantasy disponibile sulla piattaforma Netflix dal 20 marzo 2020. Dopo il successo della serie The Witcher, a sua volta basato sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, il servizio di streaming continua a puntare su prodotti epici, ambientati in luoghi magici. Will Davies (Dragon Trainer) funge da showrunner alla serie tv Lettera al Re.

Lettera al Re: la trama della serie Tv

La serie, come anche il best seller olandese, segue le imprese di un sedicenne di nome Tiuri. La notte prima di diventare cavaliere, il giovane fa una promessa al Cavaliere Nero con lo Scudo bianco, mentre quest’ultimo è in punto di morte. Quella che sembrava una richiesta d’aiuto diventa così una pericolosa missione: Tiuri deve consegnare una lettera segreta al Re dalla quale dipende il destino di tutto il regno.

L’impresa lo porterà ad allontanarsi dalla sua famiglia, infrangere ogni regola e lasciarsi tutto alle spalle. Forse anche l’idea di diventare cavaliere, il sogno di una vita. Ma il destino del regno dipende solo da lui. Nel corso del viaggio non dovrà fidarsi di nessuno, ma soprattutto non dovrà rivelare il contenuto della lettera.

Lettera al Re: il cast della serie Netflix

Amir Wilson interpreta il protagonista Tiuri, l’aspirante giovane cavaliere incaricato di consegnare la lettera segreta al Re; Ruby Serkis è Lavinia, una giovane avventuriera che si unisce a Tiuri nel suo viaggio; Andy Serkis interpreta il sindaco di Mistrinaut, un polo commerciale che sta attraversando un periodo difficile; Nathanael Saleh è Piak, un ragazzo indomito ed entusiasta che non riesce ad accettare l’idea che il fratello maggiore si imbarchi in un’impresa ardua, mentre lui deve restare a casa.

Nel cast di Lettera al Re anche Thaddea Graham nel ruolo di Iona; Islam Bouakkaz è Arman; Jack Barton è Foldo; e Jonah Lees nel ruolo di Jussipo. Completano il cast: Yorick van Wageningen nei panni del re Favian; Gijs Blom interpreta il principe Viridian; Jakob Oftebro è il principe ereditario Iridian; Kemi-Bo Jacobs è la madre di Tiuri, Darya.