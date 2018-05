Lessico Famigliare con Massimo Recalcati su Rai 3

Arriva su Rai 3 Lessico Famigliare, un nuovo programma in quattro puntate condotto dallo scrittore e psicanalista Massimo Recalcati

Tempo di grandi novità su Rai 3. Dopo la chiusura anticipata di “Cyrano – L’amore non fa miracoli“, la terza rete di Stato diretta da Stefano Coletta continua a variegate l’offerta televisiva con una serie di programmi davvero interessanti. Tra le novità, c’è anche “Lessico Famigliare“, il nuovo programma televisivo dedicato a quattro archetipi della società.

Lessico Famigliare su Rai 3: quando inizia

Debutta dal 7 maggio 2018 in seconda serata su Rai 3 Lessico Famigliare, il nuovo programma televisivo condotto da Massimo Recalcati. Si tratta di un nuovo appuntamento settimanale composto da 4 puntate e affidate alla conduzione dello scrittore e psicanalista Massimo Recalcati.

Puntata dopo puntata saranno affrontati diversi modelli e temi di interesse generale. A discuterne in studio Massimo Recalcati con la complicità di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Anche il pubblico, infatti, sarà protagonista del nuovo programma di Rai 3.

Il programma, scritto a quattro mani dallo stesso Recalcati con la complicità di Pietro Galeotti, analizza ogni settimana un tema preciso partendo da uno sceneggiato della Rai. Durante la prima puntata si parlerà di madri, a seguire di padri, figli e infine di scuola. Quattro argomenti importantissimi che coinvolgono tutti noi. Puntata dopo puntata verranno mostrati anche dei video e filmati inediti, ma anche immagini e testi dedicati ad ognuno di questi temi per aiutare il telespettatore a conoscere non solo il tema, ma anche a capire come sia cambiato nel corso del tempo.

Oltre alla presenza di un ospite vip, anche il pubblico sarà parte integrante del programma. Durante le puntate, infatti, avrà voce in capitolo, potrà partecipare al tema in maniera attiva raccontando le proprie esperienze.

Lessico Famigliare: anticipazioni prima puntata

Durante la prima puntata, Lessico Familiare parlerà di un tema caro a tutti: le madri. Si partirà dalla prima madre, la Madonna, madre di Gesù. In studio ci sarà l’attrice Anna Bonaiuto che leggerà la parabola di Re Salomone in cui si parla proprio di due madri che si contendono lo stesso figlio.

Entrambe dichiaravano di essere la madre del bambino. In enorme difficoltà su quale scelta fare Re Salomone propose alle donne di tagliare il due in bambino in modo da darne una parte ad entrambe. Le parole di Salomone generarono le urla da parte della vera madre disposta anche a perdere il figlio piuttosto che vederlo morire. Una dichiarazione d’amore che aiuto Salomone a comprendere chi fosse la vera mamma.

Si parlerà anche di madri che vivono la maternità come un handicap o come un limite alla propria vita e di chi invece oggi decide di avere un figlio per esaltare il proprio essere donna. Ospite vip in studio Carla Signoris, la moglie di Maurizio Crozza, madre di due figli.

L’appuntamento con Lessico Famigliare è dal 7 maggio in seconda serata su Rai 3

